دهها مجتمع ورزشی در هرمزگان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی، شب گذشته در ادامه سفر هیئت رسانه ای به هرمزگان و بازدید خبرنگاران از روند پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در بندرعباس افزود: احداث سالن چند منظوره ورزشی کارگران شهر بندرعباس با ظرفیت یک هزار و 800 نفر با زیربنای دو هزار متر مربع برای انجام کلیه ورزشهای سالنی با اعتبار شش میلیارد و 143 میلیون ریال به عنوان یکی از طرحهای مطرح حوزه ورزشی استان به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: در حاشیه احداث این مجتمع ورزشی، سالن بدنسازی مجهز به اعتبار 272 میلیون ریال، تجهیزات ویژه آن نیز به اعتبار 987 میلیون ریال و در حاشیه ساختمان اداری این مجموعه ایجاد شده اند.

صادقی بیان داشت: زمین چمن حاشیه این مجموعه تازه تاسیس نیز با اعتباری بالغ بر 377 میلیون ریال ترمیم و به وضعیت قابل قبول و ایده آل رسیده است و به عنوان یکی از زمین های استاندارد تمرین فوتبال در اختیار تیم های منطقه قرار می گیرد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان این مجموعه را جزء کوچکی از طرحهای متعدد در دست احداث ورزشی هرمزگان عنوان کرد و گفت: احداث ورزشگاه 20 هزار نفری بندرعباس، سالن ورزشی ویژه بانوان بندرعباس، احداث مجموعه شنای سه گانه و ده ها پروژه ورزشی ویژه روستاییان در هرمزگان با شتاب ادامه دارد و امیدواریم به زودی بسیاری از این پروژه ها را به بهره برداری برسانیم.

تامین انشعاب آب و برق و ترانس ویژه 252 کیلوولتی نیز با اعتبار 690 میلیون ریال برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

از مجموع هزینه های انجام شده در انجام پروژه ورزشی کارگران بندرعباس، سه میلیارد ریال آن از محل اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به هرمزگان هزینه شده است.