کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در لاهیجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، این دوره آموزشی صبح امروز در پنج روستا و با حضور 120 نفر از زارعین منطقه برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان با یادآوری اینکه دوره های مجدد و مستمر آموزش پیشگیری وآشنایی با بیماری آنفولانزای مرغی در آینده ای نزدیک برگزاری می شود، عنوان کرد: ویروس بیماری آنفولانزای حاد پرندگان بسیار خطرناک است و نیاز به اطلاع رسانی با اقشار در معرض این بیماری به شدت احساس می شود.

علی امیری اعلام کرد: مناطق مختلف گیلان به ویژه لاهیجان میزبان انواع پرندگان مهاجر بوده و این پرندگان می توانند حامل ویروس این بیماری باشند.

وی یادآور شد: شکار و تماس با پرندگان می تواند بیماری بسیار خطرناک آنفولانزای مرغی را منتقل کند بر همین اساس شیوه های شناسایی پرندگان بیمار برای شرکت کنندگان در این کارگاه تشریح می شود.

امیری بیان داشت: آگاهی بخشی به مردم با ابزارهای فرهنگی، آموزشی و هنری نسبت به عدم شکار و تماس با پرندگان در جامعه یک ضرورت است.