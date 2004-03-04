رويا منجم : نيچه ضد زن نيست

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري مهر، ابتدا دكتر حامد فولادوند پشت تريبون قرار گرفت و باتوضيحاتي در باره نيچه از اولين مهمان براي سخنراني دعوت كرد. سپس رويا منجم سخنراني اش را آغاز كرد.

رويا منجم با اشاره به تجربيات شخصي خود در مواجهه با آثار نيچه گفت: ابتدا چون با ديد فمينيستي با اين آثار مواجه مي شدم ، سخنان نيچه مرا برافروخته مي ساخت . ولي با دقت بيشتر ، دريافتم كه نيچه واقعياتي را بيان داشته كه با نگرشي فراسوي نيك وبد مي توان بدان دست يافت.

وي با اشاره به سخناني از نيچه درباره زن افزود : در فلسفه چين نيز با چنين مشكلي مواجه بودم . درآن جا نيز تاريكي، سنگيني و هر آنچه ظاهرا نشان بدي است نمايانگر زن ، و روشني، سبكي و هر آنچه ظاهرا نمايانگر خوبي است نمادي براي مرد شمرده شده است . ليكن با نگرشي فراسوي نيك و بد دريافتم كه آنها مكمل يكديگرند و هيچ گونه برتري نسبت به هم ندارند.

مترجم آثار نيچه افزود : ادراك مرد و زن از هستي متفاوت است . با اين ديد " ادراك انساني " وراي ادراك مرد يا زن قرار مي گيرد. اما در حال حاضر " ادراك انساني " ادراك مرد پنداشته مي شود. حتي جنبش زنان ( فمينيسم ) در پي آن است تا آن چه براي مردان است به خود اختصاص دهد.

منجم در بخش پاياني سخنان خود گفت : نيچه يك روانشناس بي نظير است. به نظر من گفته هاي او ضد زن نيست بلكه واقعيتي است كه با نگرشي فراسوي نيك و بد به آن دست مي يابيم.