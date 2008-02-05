دانشگاه آزاد واحد جاسک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مرکز با دو رشته کاردانی حسابداری و رایانه و جذب ‪ ۸۵‬دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

تعداد رشته ‌های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاسک هشت رشته‌ و دو رشته‌ در دست اقدام شامل کاردانی حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی حقوق، کامپیوتر در مقطع کاردانی و کارشناس، آموزش ابتدایی و دامپزشکی است.

کارگاه رایانه این مرکز آموزشی مجهز به ‪ ۳۰‬دستگاه ‌رایانه با قابلیت اتصال به اینترنت است.

شهرستان جاسک با ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۳۰۰‬کیلومتری شرق بندرعباس، مرکز استان هرمزگان قرار دارد.