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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۱

دانشگاه آزاد واحد جاسک به بهره برداری رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دانشگاه آزاد مرکز جاسک از توابع هرمزگان در چهارمین روز از دهه مبارک فجر با حضور علی احمدی، رئیس دانشگاه‌ های آزاد منطقه هفت کشور، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مرکز با دو رشته کاردانی حسابداری و رایانه و جذب ‪ ۸۵‬دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

 تعداد رشته ‌های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاسک هشت رشته‌ و دو رشته‌ در دست اقدام شامل کاردانی حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی حقوق، کامپیوتر در مقطع کاردانی و کارشناس، آموزش ابتدایی و دامپزشکی است. 

 کارگاه رایانه این مرکز آموزشی مجهز به ‪ ۳۰‬دستگاه ‌رایانه با قابلیت اتصال به اینترنت است.

شهرستان جاسک با ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۳۰۰‬کیلومتری شرق بندرعباس، مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

کد مطلب 633110

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