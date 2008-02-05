دانشگاه آزاد واحد جاسک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این مرکز با دو رشته کاردانی حسابداری و رایانه و جذب ۸۵دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.
تعداد رشته های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاسک هشت رشته و دو رشته در دست اقدام شامل کاردانی حسابداری، مترجمی زبان انگلیسی، کارشناسی حقوق، کامپیوتر در مقطع کاردانی و کارشناس، آموزش ابتدایی و دامپزشکی است.
کارگاه رایانه این مرکز آموزشی مجهز به ۳۰دستگاه رایانه با قابلیت اتصال به اینترنت است.
شهرستان جاسک با ۸۰هزار نفر جمعیت در ۳۰۰کیلومتری شرق بندرعباس، مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
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