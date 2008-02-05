85 فقره جواز تاسیس صنعتی و معدنی در گیلان صادر شد

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: برای احداث این واحدها چهار هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت می گیرد که با بهره برداری از این پروژه ها برای چهار هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.

اصغریان با بیان اینکه 26 واحد صنعتی و معدنی طی یک ماه گذشته در استان راه اندازی شده است، افزود: این واحدها به طور عمده در زمینه صنایع غذایی، شیمیایی و پلاستیکی است.

این مسئول در سازمان صنایع و معادن گیلان خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری این واحدها افزون بر 180 میلیارد ریال است و برای 200 نفر نیز شغل ایجاد شده است.

اصغریان همچنین از صدور هشت فقره مجوز طرح توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی در گیلان خبر داد و یادآور شد: برآورد سرمایه گذاری این مجوزها حدود 82 میلیارد ریال است که با راه اندازی این طرحها برای 300 نفر شغل ایجاد خواهد شد.