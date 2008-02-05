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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۹

تردد در دهانه تنگه هرمز ممنوع شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: ستاد حوادث غیرمترقبه هرمزگان به واسطه وزش شدید باد در منطقه از شناورهای سبک خواسته است تا از تردد در دهانه تنگه هرمز به شدت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ستاد حوادث غیرمترقبه هرمزگان از مالکین شناورهای سبک در بندرعباس و جزایر تابعه این استان خواسته است تا از تردد در دهانه تنگه هرمز خودداری کرده و قایق های خود را به سمت محل های ایمن و حوضچه های ساحلی هدایت کنند.

بر این اساس سه اسکله کاوه در قشم ، شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس تا اطلاع ثانوی مسدود است و از تردد شناورها در مسیر بندرعباس - قشم جلوگیری به عمل می آید.

جو حاکم بر هوای هرمزگان و مناطق ساحلی این استان از دو روز گذشته با وزش بادهای شدید همراه است و پیش بینی های سازمان هواشناسی هرمزگان از ادامه این وضعیت تا دو روز آینده خبر می دهد.

کد مطلب 633113

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