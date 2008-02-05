تردد در دهانه تنگه هرمز ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ستاد حوادث غیرمترقبه هرمزگان از مالکین شناورهای سبک در بندرعباس و جزایر تابعه این استان خواسته است تا از تردد در دهانه تنگه هرمز خودداری کرده و قایق های خود را به سمت محل های ایمن و حوضچه های ساحلی هدایت کنند.

بر این اساس سه اسکله کاوه در قشم ، شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس تا اطلاع ثانوی مسدود است و از تردد شناورها در مسیر بندرعباس - قشم جلوگیری به عمل می آید.

جو حاکم بر هوای هرمزگان و مناطق ساحلی این استان از دو روز گذشته با وزش بادهای شدید همراه است و پیش بینی های سازمان هواشناسی هرمزگان از ادامه این وضعیت تا دو روز آینده خبر می دهد.