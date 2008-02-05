  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

بهره برداری از پنج طرح تامین آب روستایی در دیواندره

سنندج - خبرگزاری مهر: پنج طرح آب رسانی به روستاهای شهرستان دیواندره در چهارمین روز دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان به صورت همزمان از پنج طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان دیواندره بهره برداری به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در آئین افتتاح این پروژه ها بیان داشت: امروز به صورت همزمان در شهرستان دیواندره، پنج طرح تامین آب آشامیدنی شش روستای بخش سارال شهرستان دیواندره افتتاح شدند.

فیروز احمدی ادامه داد: به واسطه اجرای این طرح، شش روستا با نزدیک به سه هزار خانوار روستایی از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرای این پروژه ها بیان داشت: عملیات اجرای این پنج پروژه از اوایل سال 85 بوده و خوشبختانه در موعد مقرر نیز شاهد افتتاح آنها هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فضلاب روستایی استان کردستان تصریح کرد: برای تامین آب این شش روستا، چهار دهنه چاه حفر شده و از آب یک چشمه طبیعی استفاده می شود.

احمدی افزود: کل طول شبکه توزیع در راستای اجرای این پنج پروژه نزدیک 14 کیلومتر و دارای 600 انشعاب خانگی است.

وی عنوان کرد: کل اعتبار هزینه شده برای تامین آب روستاهای کوله، هزارکانیان، زاغه سفلی، کانی شیرین، باغچله و دالان 4 هزار میلیون ریال است.

کد مطلب 633116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها