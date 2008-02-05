صلاحیت 6/37 درصد نامزدهای انتخاباتی در گیلان تائید شده است

اکبر درزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: از 292 نفر ثبت نامی در سطح استان، 110 نفر که 6/37 درصد افراد را شامل می شوند در مرحله دوم، صلاحیت آنها تائید شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله، 14 نفر انصراف داده اند، 99 نفرعدم صلاحیت شده اند و 69 نفر نیز عدم احراز به آنان اعلام شده است.
درزی یادآور شد: از مجموع 99 نفر رد صلاحیت، شده 14 نفر به دلیل عدم ارائه مدارک تحصیلی معتبر، پذیرفته نشده اند.
وی عنوان کرد: افرادی که نسبت به عدم احراز و صلاحیت خود اعتراض دارند می تواند به هیئت مرکزی شورای نگهبان در تهران یا ستاد هیئت اجرایی انتخابات استانداری گیلان شکایت خود را ارائه دهند.
درزی همچنین بیان داشت: از 292 ثبت نامی برای انتخابات مجلس هشتم در گیلان، 276 نفر مرد و 16 زن بوده اند که از این تعداد 144 نفر مدرک لیسانس، 106 نفر فوق لیسانس و 42 نفر دکترا دارند.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد ثبت نامی در رشت با 76 نفر و کمترین ثبت نامی در آستارا و انزلی هر کدام با هشت نفر بوده است .
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