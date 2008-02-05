صلاحیت 6/37 درصد نامزدهای انتخاباتی در گیلان تائید شده است

اکبر درزی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: از 292 نفر ثبت نامی در سطح استان، 110 نفر که 6/37 درصد افراد را شامل می شوند در مرحله دوم، صلاحیت آنها تائید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله، 14 نفر انصراف داده اند، 99 نفرعدم صلاحیت شده اند و 69 نفر نیز عدم احراز به آنان اعلام شده است.

درزی یادآور شد: از مجموع 99 نفر رد صلاحیت، شده 14 نفر به دلیل عدم ارائه مدارک تحصیلی معتبر، پذیرفته نشده اند.

وی عنوان کرد: افرادی که نسبت به عدم احراز و صلاحیت خود اعتراض دارند می تواند به هیئت مرکزی شورای نگهبان در تهران یا ستاد هیئت اجرایی انتخابات استانداری گیلان شکایت خود را ارائه دهند.