" جام فجر" ایران در میان رویدادهای مهم ماه فوریه فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو در ابتدای هر ماه مهمترین رویدادهای تکواندو جهان در همان ماه را برای اطلاع علاقمندان اعلام می کند که در ابتدای ماه فوریه خبر برگزاری سه رویداد را بر روی خروجی خود منتشر کرده است.
مهمترین برنامه فدراسیون جهانی رقابتهای گزینشی المپیک است که طی روزهای 26 تا 29 فوریه( 7 تا 10 اسفند ماه) در پکن برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز برای حضور در این مسابقات راهی پکن خواهد شد.
پس ازآن نیز دو تورنمنت بین المللی مهم یکی در قاره آسیا و دیگری در قاره آمریکاست که به صورت همزمان8 تا 10 فوریه (19 تا21 بهمن ماه) برگزار خواهد شد.
US اوپن در آمریکا و "فجرکاپ" در ایران از دیگر برنامه های مهم فدراسیون جهانی است که در ردیف تورنمنت های Aکلاس جهان محسوب می شوند. حضور برخی روسای فدراسیون جهانی و اتحادیه آسیا در جام فجر برگزاری این مسابقات را اهمیتی دوچندان بخشیده است.
نظر شما