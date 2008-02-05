ترکیب 14 نفره تیم ایران برای حضور در مسابقه جایزه بزرگ فیلا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمت بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو، دومین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ فیلا از روز شنبه 20 بهمن ماه جاری به مدت دو روز درشهر آنکارای ترکیه برگزار می‌شود که 14 آزادکار کشورمان در غالب دو تیم به نمایندگی از ایران در این رقابت ها شرکت خواهند کرد.

براساس این گزارش، نفرات اعزامی به جام یاشاردوغوی ترکیه به شرح زیر هستند:

55 کیلوگرم: تقی داداشی- عباس دباغی

60 کیلوگرم: محسن آقاجانی- سعید احمدی

66 کیلوگرم: حمید محمدنژاد- سعید داداش‌پور

74 کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار- صادق گودرزی

84 کیلوگرم:‌حامد تاتاری- جمال میرزایی

96 کیلوگرم: امیر مرادی گنجی- سعید امیری

120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب- فردین معصومی

سرمربی: محمود معزی پور

مربیان: علی حق‌وردی- محمد طلایی

نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد: محمد علی صنعتکاران.