گروه نمایش کره جنوبی فرداشب در کرج برنامه اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، این گروه 15 نفره ساعت 45/23 دقیقه شب گذشته با استقبال مسئولان فدراسیون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) وارد تهران شد تهران شد.

این گروه در هتل المپیک مستقر شده و قرار است امروز یک جلسه تمرین را در محل خانه تکواندو پشت سر بگذارد. گروه نمایش کره ساعت 19 فردا چهارشنبه به کرج سفر می کند و در سالن شهید کیانپور برنامه ای را برای علاقمندان پرشمار تکواندو در کرج اجرا خواهد کرد.

این گروه عصر پنجشنبه به بندرعباس می رود و در مراسم افتتاحیه رقابتهای بین المللی جام فجر اجرای نمایشی از تکواندو خواهد داشت. گروه نمایش کره جنوبی پس از بازگشت به تهران 24 بهمن ماه به کره باز می گردند.

رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر 20 و21 بهمن ماه در سالن فجر بندرعباس برگزار خواهد شد.