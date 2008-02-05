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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

/تکواندو بین المللی جام فجر/

گروه نمایش کره جنوبی فرداشب در کرج برنامه اجرا می کند

گروه نمایش تکواندو کره جنوبی که قرار است در مراسم افتتاحیه بیستمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر نمایش اجرا کند، قبل از اعزام به بندر عباس در کرج نمایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، این گروه 15 نفره ساعت 45/23 دقیقه شب گذشته با استقبال مسئولان فدراسیون از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) وارد تهران شد تهران شد.

این گروه در هتل المپیک مستقر شده و قرار است امروز یک جلسه تمرین را در محل خانه تکواندو پشت سر بگذارد. گروه نمایش کره ساعت 19 فردا چهارشنبه به کرج سفر می کند و در سالن شهید کیانپور برنامه ای را برای علاقمندان پرشمار تکواندو در کرج اجرا خواهد کرد.

این گروه عصر پنجشنبه به بندرعباس می رود و در مراسم افتتاحیه رقابتهای بین المللی جام فجر اجرای نمایشی از تکواندو خواهد داشت.  گروه نمایش کره جنوبی  پس از بازگشت به تهران  24 بهمن ماه  به کره باز می گردند.

 رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر 20 و21 بهمن ماه در سالن فجر بندرعباس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 633124

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