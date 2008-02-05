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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۲۰

احمد توکلی:

برای مقبول تر و کارامدتر شدن فهرست نهایی جبهه‌متحد در حال مذاکره‌ایم

برای مقبول تر و کارامدتر شدن فهرست نهایی جبهه‌متحد در حال مذاکره‌ایم

عضو فراکسیون اکثریت مجلس با محترم خواندن فهرست منتشره به عنوان لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان از حوزه انتخابیه تهران، از تلاش و مذاکره برای مقبول تر و کارآمدتر کردن آن خبر داد.

احمد توکلی  نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لیست منتشر شده جبهه متحد برای حوزه انتخابیه تهران گفت: البته فهرست جبهه متحد اصولگرایان هنوز نهایی نشده و ما همواره برای وحدت در جبهه متحد اصولگرایان تلاش کرده ایم  و فکر می کنیم تصمیمات نهایی باید به سمتی پیش برود که فهرست جبهه، در بردارنده چهره های متنوع موجود در اردوگاه بزرگ اصولگرایان باشد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: همین طور باید نسبت به کارآمدی مجلس در آینده و خدمت به  مردم حساس بود و چهره هایی در فهرست نهایی اصولگرایان باشند که بتوانند وزن سنگینی از تجربه و ترکیب مناسبی از تخصص ها را به مردم ارائه کنند.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اسامی 30 نفر منتشر شده به عنوان لیست جبهه متحد از حوزه انتخابیه تهران تصریح کرد: این اسامی نشان می دهد که فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان از نظر مقبولیت و کارآمدی ترکیب مناسب تری می تواند داشته باشد، هر چند افرادی که تاکنون مطرح شده اند نیز، محترمند.

توکلی گفت: همچنان امیدواریم که برادران حاضر در گروه 6+5 برای ارائه لیستی دارای پذیرش اجتماعی بیشتر و کارآمدتر با حساسیت به تدابیر خویش ادامه دهند.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: ما برای تحقق این هدف در حال مذاکره هستیم.

کد مطلب 633130

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