به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ابراهیم اصغر زاده دوشنبه شب در اولین همایش انتخاباتی این جبهه اظهار داشت: جبهه آزادی به دلیل اینکه نمی تواند به مانند برخی اصلاح طلبان از انتخابات کنار کشیده و انصراف دهد و یا در موضع انفعال قرا بگیرد، از حضور در انتخابات مجلس آتی منصرف نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما به این خاطر که نمی خواهیم جریانی افراطی و رادیکال مانع بعد نظارتی مجلس در دولت شوند و به دنبال یکسان سازی این دو قوه هستند ، در انتخابات حضور می یابیم و در ترغیب مردم به حضور و رای دادن به افراد شایسته تلاش خواهیم کرد.

اصغر زاده با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، گفت: قطعا جبهه آزادی و اصلاح طلبان سهم زیادی از مجلس آینده نخواهند داشت ولی تمام سعی ما بر این است که سهم رقیب را در مجلس هشتم کاهش دهیم.