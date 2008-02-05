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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۹

ابراهیم اصغر زاده:

با تمام توان در انتخابات مجلس هشتم شرکت می‌کنیم

با تمام توان در انتخابات مجلس هشتم شرکت می‌کنیم

رئیس تشکل انتخاباتی جبهه آزادی گفت: این جبهه با توجه به شرایط و موقعیت حساس کشور در نظام بین المللی و خطراتی که ما را تهدید می کند، علیرغم اینکه بسیاری از نامزدهای مورد نظر ما رد صلاحیت شده اند، با تمام توان در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ابراهیم اصغر زاده دوشنبه شب در اولین همایش انتخاباتی این جبهه اظهار داشت: جبهه آزادی به دلیل اینکه نمی تواند به مانند برخی اصلاح طلبان از انتخابات کنار کشیده و انصراف دهد و یا در موضع انفعال قرا بگیرد، از حضور در انتخابات مجلس آتی منصرف نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما به این خاطر که نمی خواهیم جریانی افراطی و رادیکال مانع بعد نظارتی مجلس در دولت شوند و به دنبال یکسان سازی این دو قوه هستند ، در انتخابات حضور می یابیم و در ترغیب مردم به حضور و رای دادن به افراد شایسته تلاش خواهیم کرد.

اصغر زاده  با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، گفت: قطعا جبهه آزادی و اصلاح طلبان سهم زیادی از مجلس آینده نخواهند داشت ولی  تمام سعی ما بر این است که سهم رقیب را در مجلس هشتم کاهش دهیم.

کد مطلب 633138

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