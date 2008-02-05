مناطق نفت خیز در خانه به دنبال جبران امتیازات از دست رفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های دوم و سوم از دور برگشت این رقابتها با انجام 8 دیدار فردا چهارشنبه به میزبانی مناطق نفت خیز جنوب در اهواز برگزار می شود که در مهمترین دیدار میزبان به مصاف مس کرمان می رود.

نفتی ها که از بازیکنان خوبی بهره می برند تا اینجای کار نتایج خوبی کسب نکرده اند. فاصله زیاد آنها تا صدرجدول نشان از عدم موفقیت آنها در فصل جاری لیگ برتر دارد. در واقع تیمی که مهدیزاده ، غلامزاده ، رجلی ، افشار ، نوایی و ... را دارد نباید 10 امیتاز با صدر جدول فاصله داشته باشد.

این تیم که هفته گذشته بسحاق مربی خود را به همراه نداشت در بازی با جوانه تا مرز شکست پیش رفت و اگر فردا با وجود برخورداری از شرایط میزبانی نتواند بازهم نتیجه بگیرد باید مشکل را جای دیگری جستجو کرد.

ازسوی دیگرمردان مس کرمان هم که دو بازیکن المپیکی را دراختیار دارند مشکلاتی کمتر از حریف مقابل نداشتند و هرچند نوع این مشکلات فرق می کند ولی در یک کلام باید عنوان داشت هر دو تیم به جبران امیتازات از دست داده دور رفت می اندشیند و همین عامل نوید یک بازی زیبا را می دهد. به خصوص آنکه ساعی نیز بعد از مدتها تیم خود را همراهی خواهد کرد.

اما نکته مهم این هفته از این مسابقات دیدارهای دانشگاه آزاد است. این تیم که دو بازی با جوانه و کرج دارد در صورت پیروزی در هر دو دیدار عنوان قهرمانی زود هنگام را از آن خود خواهد کرد.

برنامه هفته دوم:

* مس کرمان - مناطق نفت خیزجنوب

* مجتمع جوانه - شهرداری بندر عباس

* دانشگاه آزاد - هیئت تکواندو کرج

* پاس تهران - مقاومت بسیج

برنامه هفته سوم:

* مناطق نفت خیر – شهرداری بندرعباس

* مس کرمان – مقاومت بسیج

* پاس تهران – هیات تکواندو کرج

* دانشگاه آزاد – مجتمع جوانه