اخوان المسلمين خواستار كاهش قدرت رئيس جمهور مصر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الايام چاپ بيت المقدس، رهبر اخوان المسلمين در كنفرانس مطبوعاتي در محل اتحاديه روزنامه نگاران در قاهره از جزئيات طرح جديد خود در مورد اصلاحات سياسي پرده برداشت.

مهدي عاكف كه فعاليت جماعت تحت رهبري وي سالهاست كه به طور رسمي ممنوع است ، تاكيد كرد طرح اصلاحات اخوان المسلمين با هدف مقابله با طرح هاي خارجي كه براي تحميل سلطه جويي آمريكا و سلطه آن بر امت عرب مطرح شده، ارائه شده است.

در طرح اخوان المسلمين همچنين محدود شدن قدرت و اختيارات رئيس جمهور در مصر، ممنوع شدن رياست وي بر يك حزب سياسي، نداشتن مسووليت اجرايي در حكومت، لغو قوانين فوق العاده و محدوديت هاي مربوط به احزاب ومطبوعات وقانون اعمال حقوق سياسي و تمام قوانين محدودكننده آزادي ، آزادي زندانيان سياسي و تجديد نظر در احكام صادره از دادگاه هاي نظامي و مقابله با پديده شكنجه در داخل پاسگاه هاي پليس و كاهش نقش امنيت سياسي، درخواست شده است.

عاكف رهبر اخوان المسلمين، مخالفت جماعت خود را با شيوه فعلي براي انتخاب رئيس جمهور اعلام كرد و خواستار انتخاب معاوني براي رئيس جمهور و اينكه رئيس جمهور بيش از دو دوره نتواند در اين مقام خود بماند، شده است .

رهبر اخوان المسلمين مصر گفت: در اين طرح بر احترام به اصل گردش قدرت از طريق مراجعه به آراي عمومي و آزادي بيان ، آزادي تشكيل احزاب سياسي، آزادي گردهمايي هاي عمومي و تاكيد برحق تظاهرات مسالمت آميز و تضمين حقوق هر يك از شهروندان براي مشاركت درانتخابات پارلماني تاكيد شده است.

وي افزود: اين طرح همچنين خواهان عدم مداخله ارتش در سياست است تا با فراغ بال به دفاع ازامنيت خارجي كشور بپردازد.

در طرح اصلاحات اخوان المسلمين، تعديل قوانين و اصلاح آن به نحوي كه با اصل شريعت اسلامي همخواني داشته باشد ، توسعه شيوه هاي آموزشي به گونه اي كه باعث حفظ هويت مصري و با اصول امت و ويژگي هاي آن همخواني داشته باشد، درخواست شده است.



براساس طرح اخوان المسلمين بر ضرورت اصلاح موسسه الازهر و بازنگري در تركيب هيات علماي بزرگ با انتخاب علماء و انتخاب شيخ الازهر از طريق انتخابات و آزادي فعاليت مبلغان و ائمه مساجد در شرح اصول و مباني اسلام و شريعت آن تاكيد شده است.

اخوان المسلمين درطرح خود تاكيد كرده است كه زنان حق مشاركت انتخاباتي و به دست گرفتن مشاغل عمومي به استثناي مناصب دبير كلي و بالاي حكومتي را بايد داشته باشند.

عاكف از تاسيس حزب قبطي ها درمصر استقبال كرد و خواستار رعايت حقوق قبطي ها بر اساس حقوق ديگر شهروندان مصري شد.

وي ، آزادي و حمايت از انتشار كتب و تحكيم و تقويت نقش سينما و تاتر به گونه اي كه با اصول اسلامي همخواني داشته باشد، را از ديگر موارد طرح اصلاحات اخوان المسلمين خوانده است.

عاكف آمادگي اخوان المسلمين را براي تاسيس حزبي كه نام اين جنبش بر آن نباشد را در صورت موافقت حكومت اعلام كرد.



