کوتاهی بهزیست کار؛ نابسامانی در جابجایی معلولان در فصل سرما و امتحانات

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شرکت حمل و نقل بهزیست کار افزود: متاسفانه حدود یک هفته است که این شرکت به دلیل واهی معلولان را جابجا نمی کند و در شرایط فعلی و بارش برف که رفت و آمد برای مردم عادی مشکل است ، معلولان با مشکلات بی شماری برای رفت و آمد مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: قرار داد شرکت بهزیست کار با سازمان بهزیستی روز شمار است یعنی اگر در روز معلولی را نیز جابجا نکند از بهزیستی پول می گیرد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: بهزیست کار متاسفانه از قرارداد خود مبنی بر جابجایی معلولان در سطح شهر عدول کرده است.

محمود نژاد تعداد خودروهای این شرکت را 40 دستگاه عنوان و گفت: اما متاسفانه بهزیست کار در شهر تهران فقط با 10 ماشین اقدام به جابجایی معلولان می کرده است .

وی ادامه داد: مدیران این شرکت توسط سازمان بهزیستی انتخاب می شوند و همچنین نظارت بر فعالیت آن نیز از سوی بهزیستی انجام می شود .

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت: تا زمانیکه بهزیست کار به یک شرکت خصوصی تبدیل نشود در کار جابجایی معلولان موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه عدم جابجایی معلولان باعث ایجاد نابسامانی زیادی برای آنان در فصل سرما و امتحانات شده است ، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به فصل سرما و ایام امتحانات ، مشکل جابجایی و تردد معلولان به بغرنج ترین مساله در تهران تبدیل شده است.