مهندس یاسر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند اجرای پروژه های توسعه ای کشور، بدون توجه به آسیب های زیست محیطی، افزود: طبق قانون برنامه سوم توسعه اجرای هر طرح توسعه ای در کشور بخصوص در مناطق 4 گانه سازمان حفاظت از محیط زیست منوط به ارایه طرح ارزیابی زیست محیطی می باشد، مضاف بر اینکه اجرای هرگونه پروژه عمرانی در پارکهای ملی ممنوع است.

وی با اشاره به اهمیت طرح های ارزیابی زیست محیطی در جهت حفظ محیط طبیعی، گفت: متاسفانه دربرخی پروژه های توسعه ای مسئله ارزیابی محیط زیست جدی گرفته نمی شود و گاها برخی مجریان پروژه ها تا حدودی از زیر بار ارایه این طرح ها شانه خالی می کنند و در صورت پذیرش نیز آن را به افراد و شرکتهای فاقد صلاحیت می سپارند.

انصاری اضافه کرد: بر اساس مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فقط شرکتهایی صلاحیت ارزیابی زیست محیطی پروژه ها را دارند که شاخص های مورد نظر این سازمان را داشته باشند و در غیر این صورت فاقد صلاحیت ارزیابی خواهند بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه این شرط توسط برخی از مجریان رعایت نمی شود و آنها ارزیابی زیست محیطی پروژه های خود را به افراد فاقد صلاحیت می سپارند.

دبیر کل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست با انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه ،گفت: سازمان نیز وظیفه دارد به منظور ارتقای کیفی این طرح ها، ضوابط و معیارهایی را تعیین کند و شرکتها را موظف کند تا براساس آن ضوابط پروژه ها را ارزیابی نمایند.

وی از دیگر انتقادات وارد بر طرح های توسعه ای کشور را ارزیابی زیست محیطی برخی پروژه ها بعد از شروع آنها عنوان کرد و گفت: طبق ماده یک آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی مصوب جلسه 156 شورای عالی محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست محیطی باید همزمان با ارائه امکان سنجی و مکان یابی به سازمان ارایه شود اما متاسفانه در بسیاری از موارد سازمان حفاظت محیط زیست زمانی از اجرای طرح مطلع می شود که پروژه آغاز و میلیاردها تومان هزینه برای آن صرف شده است.

انصاری اضافه کرد: سازمان در بسیاری از پروژه ها به خاطر به هدر نرفتن هزینه های ملی مجبور به تایید ارزیابی زیست محیطی آنها می شود که لطمه زیادی بر پیکره طبیعت وارد می کند.

دبیر کل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست خاطر نشان کرد: اگر شرکتهایی که ارزیابی پروژه ها را بر عهده دارند تخصص لازم را در زمینه محیط زیست داشته باشند مطمئناً طرح های دقیق تری ارائه می شود تا پروژه ها با کمترین لطمه به طبیعت ، اجرا شوند.

وی یادآور شد: محیط زیست میراثی است که از نسلهای گذشته به ما رسیده است و ما نیز باید تمام تلاش خود را برای حفاظت از آن به کار ببندیم در غیر اینصورت توسعه ناپایدار صورت خواهد گرفت.