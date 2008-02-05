افزودن یک بخش تازه به جایزه "روزی روزگاری" / اساسنامه جایزه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که از نظر نوع برپایی به شیوه ای متفاوت با نشستهای خبری جوایز دیگر در یک کافه در تهران برگزار شد، اعضای جایزه به ارائه توضیحاتی درباره جایزه امسال روزی روزگاری پرداختند.

میانگین سنی داوران پائین آمد

به گفته مدیا کاشیگر - دبیر جایزه - با استعفای دو تن از داوران نخستین دوره (کاوه میرعباسی و میترا الیاتی که هر دو بالاتر از 30 سال سن داشتند) از فهرست داوران امسال، لادن نیکنام و امیرحسین خورشیدفر به جمع هیئت داوران اضافه شدند و بنابراین داوران دومین دوره عبارت اند از "فرشته احمدی، شهلا زرلکی، لادن نیکنام، ارسلان فصیحی، امیر احمدی آریان و امیرحسین خورشید فر. به این ترتیب میانگین سنی داوران جایزه امسال با کاهشی قابل توجه پائین آمده است.

امسال به دو بخش ثابت نخستین دوره (مجموعه داستان و رمان) بخشی هم با عنوان آثار ادبی ترجمه شده از دیگر زبانها اعم از رمان و مجموعه داستان اضافه شده است. تا این لحظه بیش از 70 اثر (شامل 20 رمان، 50 مجموعه داستان و 3 اثر ترجمه ای) به دبیرخانه جایزه رسیده و برای اعمال داوری تحویل داوران مذکور شده است. نکته قابل توجه این است که نزدیک به 40 درصد آثار را دو ناشر تهرانی، (ققنوس و چشمه) منتشر کرده اند. از سوی دیگر تنها سه ناشر شهرستانی (از شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان) به جایزه مذکور اثر ارسال کرده اند.

کاهش انتشار آثار ادبی

با توجه به کاهش انتشار آثار ادبی در دو سال اخیر، تعداد این آثار در مقایسه با سال 84 به نیم تقلیل یافته است. با این وجود دبیرخانه جایزه ادبی روزی روزگاری آمادگی دریافت کتاب را در روزهای پایانی سال جاری و تحویل آن به هیئت داوران اعلام کرده است.

بنا بر گفته دبیر جایزه روزی روزگاری، داوری جوایز دومین دوره شامل چهار مرحله است و پس از طی تمام مراحل این کار در هر کدام از بخشهای سه گانه "رمان ایرانی"، "مجموعه داستان ایرانی" و "رمان و مجموعه داستان غیر ایرانی" 3 اثر که بیشترین امتیازات را دریافت کنند، به ترتیب عنوانهای اول، دوم و سوم را دریافت و به عنوان آثار برتر جایزه معرفی می شوند.

با توجه به ایجاد بخش جدیدی در جایزه امسال، دو بخش فرعی آن (رمان غیر ایرانی و مجموعه داستان غیر ایرانی) امسال در یک بخش داوری می شوند و تفکیکی در این مورد صورت نمی گیرد. هیئت اجرایی برگزاری جایزه برای تدقیق در این بخش، کمیته ای را متشکل از برجسته ترین مترجمان ادبی کشور مامور بررسی فنی ترجمه آثار مذکور کرده و آثاری که از نظر ترجمه ای مورد تائید اعضای این کمیته قرار بگیرد به مرحله داوری فرا خوانده می شوند. تاکنون حضور رضا سیدحسینی، کاوه میرعباسی، مدیا کاشیگر، مژده دقیقی، اسدالله امرایی، فروغ پوریاوری، علی عبدالهی و موسی اسوار در آن قطعی شده است.

همچنین تاکنون حضور رمانهای زنان تولای (نوشته سنکا با ترجمه عبدالله کوثری)، کافکا در کرانه (نوشته هاروکی موراکامی با ترجمه مهدی غبرایی) و بائو دولینو (نوشته اومبرتو اکو با ترجمه رضا علیزاده) در جایزه روزی روزگاری قطعی است. این بخش همچنان در انتظار حداقل 3 اثر ادبی غیر ایرانی است.

چرا مترجم به تمام زبانهای زنده دنیا نداریم؟

مدیا کاشیگر با ابراز تاسف از نبود مترجمان مسلط به تمام زبانهای زنده دنیا در کشور، ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضعیت از این نظر، در سال آینده آثار ادبی به تمامی زبانهای زنده دنیا در جایزه شرکت داده شوند.

دومین دوره جایزه روزی روزگاری مانند سال گذشته با نظرخواهی از حداقل 200 تن از نخبگان غیر ادبی در حوزه های مختلفی مانند سینما، هنرهای تجسمی، تئاتر، ورزش، سیاست و ... خواندنی ترین اثر داستانی (ایرانی یا خارجی) را انتخاب و معرفی خواهد کرد. علاوه بر این جایزه مذکور با نظر کمیته ای متشکل از 3 نفر، از یک نمایشنامه نویس ایرانی تقدیر به عمل خواهد آورد. روزی روزگاری امسال همچنین با نظرخواهی از کتابفروشان در مورد بهترین کتاب مورد نظرشان از یک ناشر - کتابفروش تقدیر می کند.

تصویب اساسنامه جایزه

دبیر جایزه همچنین از تصویب اساسنامه آن توسط اعضای هیئت امنا (رضا سیدحسینی، پروین سلاجقه، مهشید نونهالی و عنایت سمیعی) در روزهای اخیر خبر داد و با اشاره به یکی از بندهای آن (تبصره 2 ماده 1) یادآور شد که "دبیر و سایر اعضای دبیرخانه به هیچ وجه نمی توانند به عنوان نامزد در جایزه شرکت کنند مگر آنکه از جایزه استعفا داده باشند که در این صورت آثار آنها تنها سه سال پس از گذشت زمان استعفا امکان حضور در جایزه را خواهد داشت.

بر اساس تصمیم مسئولان جایزه و با هدف حفظ هویت آن، در صورتی که هر کدام از برگزیدگان - به هر دلیل - جایزه خود را دریافت نکنند، آثار آنها دیگر در این جایزه شرکت داده نخواهد شد و از چرخه های داوری حذف خواهد شد.

دبیر جایزه ادبی روزی روزگاری با بیان اینکه نخستین دوره این جایزه 8 میلیون و 868 هزار تومان هزینه در بر داشته است، پیش بینی کرد هزینه دومین دوره آن که به احتمال زیاد اردیبهشت ماه و پیش از برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد، بسیار بیشتر از رقم سال گذشته باشد. در این دوره از جمال میرصادقی نویسنده پیشکسوت نیز تجلیل خواهد شد.