عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با تلویزیون مصر به کشورهای غربی هشدار داد تا از استفاده از گزینه نظامی برای حل پرونده هسته ای ایران خودداری کنند.

-پرنس "اندرو" از شاهزادگان انگلیس، در مصاحبه با روزنامه هرالد تریبون گفت : اگر آمریکا از تجربیات انگلیس استفاده می کرد می توانست از فاجعه ای که پس از جنگ عراق به وجود آمد جلوگیری کند.

-امروز انتخابات درون حزبی حزبهای جمهوریخواه و دموکرات آمریکا برای انتخاب نفر برتر هر حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، در 22 ایالت آمریکا برگزار می شود.

-وکیلان و قاضیان کانادایی بار دیگر از قانون ضد تروریسم این کشور که به دستگاه های امنیتی اجازه می دهد مظنونین به شرکت در فعالیتهای تروریستی به خصوص افراد خارجی را بدون مدرک برای مدتهای طولانی در بازداشت نگه دارند، انتقاد کردند.

-به دنبال حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه دست کم دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

-امروز پرچم جدید عراق در این کشور به اهتزاز در می آید.

-رئیس جمهور آمریکا شب گذشته بودجه دفاعی سال جاری این کشور را که 515 میلیارد و 400 میلیون دلار بود به کنگره آمریکا ارائه کرد.

-وزارت خارجه آمریکا ساخت مرکز جدید فضایی ایران را یک اقدام "دردسر ساز" توصیف کرد.

-وزیرامور خارجه عربستان روزگذشته در سفری غیر منتظره وارد قاهره شد و نامه ای از پادشاه کشورش را به رئیس جمهور مصر تقدیم کرد.

-وزیر امور خارجه اتریش در ادامه سفر خاورمیانه ای خود شب گذشته وارد سرزمینهای اشغالی شد.

-در پی افزایش ناآرامیها در چاد، آمریکا سفارت خود در این کشور را تعطیل کرد.