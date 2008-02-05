برکناری رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه و انتصاب در یک سمت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دفتر نخست وزیری روسیه آمده است :"ویکتور زوبکوف نخست وزیر، سرگئی کرینکو را از مسئولیتش به عنوان رئیس روس اتم برکنار و وی را برای پست دیگری منصوب کرد."

به گفته "سرگئی نویکوف"سخنگوی کرینکو، برکناری وی تنها یک برکناری فنی و در رابطه با تجدید سازماندهی روس اتم از شکل یک آژانس فدرال به یک شرکت دولتی بوده است.

کرینکو مذاکره کننده اصلی دربرنامه هسته ای ایران بوده ودرمذاکرات بین المللی دراین باره شرکت داشته است. وی همچنین عملیات ساخت نیروگاه بوشهر از سوی کشورش را نظارت کرده است.

نویکوف تصریح کرد: هم اکنون وی ریاست یک بخش جدید بزرگتر را بر عهده خواهد داشت.

نویکوف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد:"سرگئی کرینکو در ماه دسامبر با حکم ریاست جمهوری به عنوان رئیس اجرایی شرکت دولتی روس اتم منصوب شد و در کنار آن نقش خود را به عنوان رئیس آژانس فدرال انجام داد."

وی افزود:" ایوان کامنسکیچ معاون وی رئیس موقت آژانس فدرال روس اتم تا زمان انحلال آن خواهد بود."

به گفته نویکوف، بخش هسته ای جدید مسئولیتهای گسترده تری نسبت به آژانس فدرال خواهد داشت که شامل ساخت سلاحهای هسته ای و تحقیق و پژوهش درباره امنیت هسته ای است.