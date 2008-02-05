رئیس جدید فدراسیون در مورد غایبین تصمیم می گیرد

علیرضا سلیمانی درگفتگو با خبرنگار مهر دراین مورد گفت: قبل از برگزاری مسابقات اعلام کردیم که تمام اعضای تیم ملی باید در مسابقات حضور پیدا کنند که متاسفانه برخی از آنها به این مسئله توجه نکردند. البته ملی پوشان در صورت باخت هم به اردو دعوت می شدند و نباید در رقابتهای انتخابی غیبت می کردند.

وی در مورد تکلیف این نفرات گفت: من منتظر تصمیم فدراسیون هستم چرا که کادر مدیریت فدراسیون تغییر کرده و قبل از هرچیز باید جلسه ای با رئیس جدید داشته باشیم و اگر شرایط ادامه همکاری مهیا بود در این مورد نیز تصمیم خواهیم گرفت.

سرمربی تیم ملی کاراته درمورد سطح فنی مسابقات قم گفت: رقابتهای خوب و سطح بالایی را درقم شاهد بودیم و شاید تنها نکته منفی آن غیبت ملی پوشان بود ولی به لحاظ فنی شرایط مطلوبی داشت.

سلیمانی در مورد زمان آغاز اردوی تیم ملی گفت: نظرمن این است که هرچه زودتر اردوها را شروع کنیم ولی همانطور که گفتم قبل از هر چیز باید با رئیس فدراسیون صحبت کنم که تاکنون فرصت چنین کاری مهیا نشده است.