دوبله "پنهان" و "سابترانو" برای شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سابترانو" با همکاری گویندگانی چون منوچهر والیزاده، افسانه پوستی، زهره اسدی، سهیلا گلستانی، مریم نوری درخشان، شیلا آژیر، معصومه آقاجانی، امیر عطرچی، محمدعلی جان‌پناه، محمدرضا مومنی، فرخ منوچهری، میرطاهر مظلومی و سینا زند برای شبکه نمایش خانگی دوبله شد.

این فیلم افسانه‌ای علمی به نویسندگی و کارگردانی اسبن استورم و نقش‌آفرینی الکس دیمیتریا دس، تاسما والتن، آلیسن وایت و کیت شرمن سال 2000 ساخته شد، اما تا سال 2003 به نمایش درنیامد. فیلم "سابترانو" محصول مشترک آلمان و استرالیا به مدت 96 دقیقه است. کارگردان دانمارکی این فیلم متولد سال 1950 است. او علاوه بر کارگردانی در چند فیلم نیز نقش‌آفرینی کرده است.

داستان فیلم در آینده و در جامعه‌ای روی می‌دهد که به ظاهر در تسخیر بازی‌ها مجازی است. کانراد، رهبر یک گروه انقلاب به نام یتیم‌ها پیش از اعدام از دست ماموران می‌گریزد و به کمک دوستش گریسی می‌کوشد خود را به گاراژ برساند و از آنجا فرار کند، اما یک نوجوان مجنون با طراحی نسخه جدید از یک بازی مرگبار به نام سابترانو کنترل این گاراژ را در دست گرفته است.

فیلم سینمایی "پنهان" با همکاری گویندگانی چون زهره شکوفنده، بهرام زند، کتایون اعظمی، امیر عطرچی، محمدرضا مومنی، نادر کیمرام، مهناز آبادیان، شایسته تاجبخش، بهرام زاهدی، صغری‌السادات هاشمی، پرویز ربیعی، ناصر نظامی، معصومه آقاجانی، محمدی یاراحمدی و اسفندیار مهرتاش برای شبکه نمایش خانگی دوبله شده است.

این فیلم محصول مشترک فرانسه، اتریش، آلمان و ایتالیا، سال 2005 به نویسندگی و کارگردانی میشائل هانکه به مدت 117 دقیقه جلو دوربین رفت. رالف ریکرمان موسیقی متن "پنهان" را ساخته و بازیگرانی چون دانیل اوتوی، ژولیت بینوش، موریس بنیشو، آنی ژیراردو و برنار لوکوک در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم "پنهان" آمده: ژرژ لوران (اوتوی)، مجری یک برنامه ادبی تلویزیونی، نواری ویدئویی به دستش می‌رسد که بیرون خانه پاریسی‌اش را نشان می‌دهد. پس از آن نوارهایی دیگر از راه می‌رسد که این بار طرح‌هایی تکان‌دهنده ضمیمه‌شان است و ...