كارايي ابزارهاي پولي در شوراي پول و اعتبار اين هفته بررسي مي شود

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اساسنامه پيشنهادي صندوق تضمين سرمايه گذاري بخش كشاوري و اعطاي تسهيلات به گروه هاي صنعتي روز يكشنبه بررسي مي شود.

ايرج نديمي افزود: نرخ كارمزد، صدور و تمديد ضمانت نامه و وثيقه اوراق مشاركت منتشره دولت از سوي بانك مركزي بازنگري و اجراي سياست هاي پولي مناسب براي روزهاي پاياني سال در اين جلسه شوراي پول و اعتبار تصميم گيري مي شود.

