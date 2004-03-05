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۱۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۰:۵۳

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با مهر:

كارايي ابزارهاي پولي در شوراي پول و اعتبار اين هفته بررسي مي شود

در جلسه روز يكشنبه اين هفته شوراي پول و اعتبار كارايي ابزارهاي اجراي سياست هاي پولي و كنترل نقدينگي بررسي مي شود.

عضو شوراي پول و اعتبار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: اساسنامه پيشنهادي صندوق تضمين سرمايه گذاري بخش كشاوري و اعطاي تسهيلات به گروه هاي صنعتي روز يكشنبه بررسي مي شود.
ايرج نديمي افزود: نرخ كارمزد، صدور و تمديد ضمانت نامه و وثيقه اوراق مشاركت منتشره دولت از سوي بانك مركزي بازنگري و اجراي سياست هاي پولي مناسب براي روزهاي پاياني سال  در اين جلسه شوراي پول و اعتبار تصميم گيري مي شود.
    

کد مطلب 63316

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