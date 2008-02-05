به گزارش خبرگزاری مهر، کریستیانو رونالدو اخیرا در بازی با وستهام یک پنالتی حساس را از دست داد. این حادثه شاید اتفاق چندان غیرعادی نبوده است اما برای محقق ایرانی انستیتو علوم عصبی دانشگاه کالج در انگلیس این رویداد جرقه ای برای آغاز تحقیقاتی بی سابقه است. در صورتی که بررسیهای تحقیقاتی وی به آنچه که متصور شده منجر شود به زودی باید شاهد برچیده شدن تمام تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی از کنار زمین های فوتبال استادیومهای سراسر جهان باشیم.

روزنامه انگلیسی "دیلی میل" چند هفته پس از این حادثه نوشت : پس از آنکه رونالدو این پنالتی را از دست داد دکتر بهادر بهرامی از متخصصان اعصاب و محققان برجسته انستیتو علوم عصبی دانگاه کالج در انگلیس این نظریه را مطرح کرد که تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی اطراف زمینهای فوتبال تاثیرات منفی بر مغز رونالدو و فوتبالیستهای دیگر می گذارد.

تحقیقات اولیه این محقق ایرانی نشان می دهد : اینکه کریستیانو رونالدو توپ را به سمت چپ دروازه زده و در همان حال نوشته های تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی پشت دروازه نیز به سمت چپ در حرکت بوده اند ارتباط مستقیمی با هم داشته و می توان این گمان را مطرح کرد تاثیر منفی بر تصمیم گیری مغزی فوتبالیستها دارد.

این محقق ایرانی پس از بررسیهای اخیر خود از مسئولان ارشد لیگ برتر انگلیس خواسته است تا تحقیقات وسیعی را درباره تاثیر صفحات LED تبلیغاتی حاشیه زمینهای فوتبال بر تصمیم گیری آنی فوتبالیتسها انجام دهد.

به گفته وی مطالعات نشان می دهند اگر شخص به هنگام انجام کاری خاصی باشد و در عین حال تصاویری در پس زمینه برد بینایی اش مشاهده کند در عملکرد فرد تاثیر می گذارد.

درصورتی که این تاثیر قطعا اثبات شود امکان دارد به زودی شاهد برچیده شدن تابلوهای تبلیغاتی در حاشیه زمینهای فوتبال در سراسر جهان باشیم.