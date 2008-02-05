تولید شربت تریاک در وزارت بهداشت آغاز شده است

دکتر کامبیز امجدی نیک با اشاره به اینکه وزارت بهداشت با ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفاهم رسیده در ارتباط با اطلاع رسانی پیرامون داروی شربت تریاک، به صورت هماهنگ عمل کنند، به خبرنگار مهر گفت: به دلیل جلوگیری از انتشار اخبار مختلف، تفاهم شده در این خصوص موضوعات واحدی ارائه شود.

وی به انجام مراحل پژوهشی بر روی داروی شربت تریاک در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: قطعا برای دستیابی به نتیجه ایده آل، نیازمند فرصت و زمان بیشتری هستیم تا مطالعات با موفقیت به پایان برسد.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، در خصوص اینکه گفته می شود این دارو به مرحله تولید رسیده است، اظهار داشت: در این زمینه با ستاد مبارزه با مواد مخدر هم جهت هستیم و از همین رو برای دستیابی به نتیجه ، تولید این دارو به صورت آزمایشی (پایلوت) در دستور کار قرار گرفته است.

امجدی نیک، با تاکید بر اینکه لازم است برای انجام تحقیقات، ضوابط ساخت دارو را مراعات کنیم، افزود: هدف از انجام تحقیقات و پژوهش، این است که داروی سالم و در عین حال موثر در اختیار داشته باشیم.

وی بدون اشاره به زمان پایان مطالعات و تحقیقات بر روی داروی شربت تریاک در وزارت بهداشت، گفت: آنچه مهم است، دستیابی به نتیجه مطلوب است.