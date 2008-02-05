اصلاح طلبان درباره نحوه حضور به جمع بندی خاصی نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گزارش های دریافتی خود از بررسی صلاحیت ها در هیئت های نظارت را مطرح و سپس به بحث و تبادل نظر در مورد آن پرداختند.

همچنین درباره نحوه حضور این ستاد در انتخابات مجلس هشتم بحث و گفتگو شد اما تصمیم خاصی در این مورد اتخاذ نشد و قرار بر این شد که دیدارهای اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با خاتمی ادامه پیدا کند.

به نظر می رسد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تا پیش ازاعلام نتیجه قطعی بررسی صلاحیت ها درهیئت مرکزی نظارت برانتخابات و شورای نگهبان به جمع بندی خاصی در مورد نحوه حضور در انتخابات مجلس هشتم نخواهند رسید.

قرار است موضع ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درباره نحوه حضور در انتخابات طی یک نشست خبری به اطلاع رسانه ها برسد.