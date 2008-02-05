پیمان اروپا در فراز و نشیب تصویب و اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر ، پارلمان فرانسه برای تصویب و اجرای پیمان واحد اروپا آخرین گامهای لازم را بر داشته و زمینه های لازم را فراهم آورده است .

این در حالی است که رای مخالف مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی واحد، اروپا را با بحران روبرو کرد که نتیجه آن اعمال برخی تغییرات در این قانون اساسی و تغییر آن به پیمان اروپا شد .

از سوی دیگر اتریش نیز اعلام کرده که در تاریخ 9 آوریل سال جاری میلادی (20 فروردین 87 ) پیمان واحد اروپا را به تصویب خواهد رساند .

روزنامه اتریشی استاندارد همچنین در خبری آورده است که پارلمان رومانی نیز روز گذشته با اکثریت آراء به پیمان واحد اروپا رای مثبت داده است .

رومانی چهارمین کشور اروپایی است که پیمان واحد اروپا را به تصویب رسانده است .

این در حالی است که هنوز برخی دیگر از کشورهای اروپایی در حال گمانه زنی برای تصویب این پیمان هستند .

مجارستان اولین کشور اروپایی که در تاریخ 18 دسامبر سال 2007 پیمان واحد اروپایی را به تصویب رساند . اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 22 آذر پس از یک دوره رایزنی های طولانی مدت پیمان اتحادیه اروپا را امضا کردند .

این پیمان بر ارزشهای اساسی اروپا، برابری دموکراتیک،رعایت حقوق اساسی، آزادیهای قومی، دسترسی به عدالت و همبستگی تاکید دارد.

این پیمان همچنین در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته می شود.