دیدارهای دوستانه فوتبال در مصاف بزرگان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای دوستانه در حالی برگزار می شود که بیشتر نگاه ها به تیم ملی انگلستان است. تیمی که با فابیو کاپلو ایتالیایی فصل جدیدی را آغاز کرده و به همراه این مربی کارکشته به دنبال روزهایی روشن است. وی در اولین اقدام خود که حاکی از جدیت این مربی برای کسب موفقیت به همراه تیم ملی انگلستان به حساب می آید، بر روی نام دیوید بکهام به دلیل نا آماده بودن قلم قرمز کشید.

برزیل، پرافتخارترین تیم فوتبال جهان هم به همراه دونگا به دنبال جوانگرایی است و بازی این تیم مقابل جمهوری ایرلند بدون مربی می تواند جذابیت های فراوانی داشته باشد ضمن اینکه از کنار بازی فرانسه و اسپانیا هم بسادگی نمی توان گذشت.

برنامه کامل بازی ها به شرح زیر است:

سه شنبه 16/11/86

* یونان - جمهوری چک

چهارشنبه 17/11/86

* گرجستان - لتونی

* مولداوی - قزاقستان

* قبرس - اوکراین

* مقدونیه - صربستان

* ارمنستان - ایسلند

* مجارستان - اسلواکی

* ترکیه - سوئد

* اسرائیل - رومانی

* مالت - بلاروس

* اسلوونی - دانمارک

* اروگوئه - کلمبیا

* کرواسی - هلند

* اتریش - آلمان

* ایرلند جنوبی - برزیل

* ایتالیا - پرتغال

* ولز - نروژ

* ایرلند شمالی- بلغارستان

* انگلستان - سوئیس

* اسپانیا - فرانسه

پنج شنبه 18/11/86

* بولیوی - پرو

* هندوراس - پاراگوئه

* جامائیکا - کاستاریکا

* ونزوئلا - هائیتی

* آمریکا - مکزیک

* آرژانتین - گواتمالا