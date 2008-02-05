هدفم کسب دوبنده تیم ملی در المپیک است / فقط به کسب سهمیه می اندیشم

حمید باوفا قهرمان جوانان جهان و فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اکنون چهارمین مرحله اردوی آماده سازی است که درآن حضور دارم و خوشبختانه با کمک کادر فنی تیم ملی توانسته ام به شرایط ایده آلی دست یابم.

وی ادامه داد: درحال حاضرتمامی امکانات و شرایط تمرینی برای اردونشینان فراهم است و فرنگی کاران در محیطی آرام و بدون تنش درحال تمرین و آماده سازی هستند. مربیان تیم ملی نیز انصافا تمام داشته و تجربیات خود را به بهترین نحو ممکن در اختیار اردونشنینان قرار می دهند تا انشاءاله مجموعه کشتی فرنگی بتواند به حق و حقوق واقعی خود دست یابد.

باوفا در خصوص مهمترین هدف و برنامه خود تصریح کرد: نه تنها هدف من بلکه هدف تمامی مجموعه کشتی فرنگی کسب سهمیه های باقیمانده برای حضور در المپیک پکن است که در این بین خود من نیز تمام سعی و تلاشم را بکار می بندم تا بتوانم با کسب دوبنده تیم ملی و حضور در دیدارهای گزینشی این مهم را رقم بزنم.

قهرمان جوانان جهان یادآور شد: بعد از قهرمانی در رقابتهای جوانان جهان بنا به خیلی مسایل نتوانستم به حق واقعی خودم دست پیدا کنم. به هیچ عنوان به آن موقعیت و دلایل نمی اندیشم بلکه تمام تمرکز و حواسم را روی این موضوع قرار داده ام که فرصت های طلایی پیش رویم را از دست ندهم.

وی درپایان گفت: حضور در میدان بزرگ المپیک آرزوی هر ورزشکاری است که من نیز به نوبه خودم این هدف و آرزو را دنبال می کنم و امیدوارم با هدف، انگیزه و تلاشی که دارم بتوانم به این خواسته دست یافته و برای کشورم افتخار آفرینی کنم.