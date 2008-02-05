طرح شورای عالی معلولان در نطفه خفه شد

علی همت محمود نژاد رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشکیل شورای عالی معلولان، افزود: براساس پیشنهاد انجمن دفاع از حقوق معلولان مبنی بر تشکیل شورای عالی معلولان، رئیس جمهور 13 آذر سال گذشته قول داده بود که این شورا به منظور پیگیری مسائل مربوط به معلولان تشکیل شود و این امر در جلسه ای با حضورمعاون اول رئیس جمهور و نمایندگان 15 وزارتخانه و تشکل غیر دولتی به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: علی رغم دستوررئیس جمهور در این خصوص ، روز گذشته کمیسیون اجتماعی دولت با مخالفت عسگری آزاد نماینده وزیر رفاه ، تشکیل این شورا را به منظور پیگیری حقوق معلولان منتفی دانست.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات عالی رتبه تشکیل شورای عالی معلولان را در این جلسه گدا پروری دانسته و با آن مخالفت کردند.

محمود نژاد گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات که حتی در حد یک استان ایران هم نمی باشد ، دارای شورای عالی معلولان هستند.

وی ادامه داد: رایزنی هایی با دفتر رئیس جمهور صورت گرفته و قرار است نماینده انجمن دفاع از حقوق معلولان در دیداربا رئیس جهور دلایل معطل ماندن دستور دکتر احمدی نژاد برای تشکیل شورای عالی معلولان را به وی اطلاع دهد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، 18 دستگاه متولی امور معلولان در کشور می باشند که دراین میان فقط بهزیستی به وظایف خود عمل می کند به همین دلیل وجود شورای عالی معلولان برای مجبور کردن دستگاهها برای اجرای قانون جامع ضروری است.