  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی "روایت سرخ" با معرفی نفرات برتر پایان یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی تحت عنوان "روایت سرخ" صبح امروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مسابقه به همت حوزه هنری آذربایجان غربی و با هدف کشف استعداد های جوان و حمایت از هنرمندان این عرصه با محوریت تئاتر عاشورایی و اتحاد ملی و انسجام اسلامی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در ارومیه برگزارشد.

در آیین پایانی این مسابقه که صبح امروز در محل حوزه هنری ارومیه ترتیب یافت با پایان مرحله بازبینی متنهای نمایشی رسیده به دبیرخانه مسابقه، سه اثر از 14 اثر رسیده به عنوان متنهای نمایشی برتر معرفی شدند.

بر اساس رای داروان نمایشنامه "سرباز شال بلند"نوشته علیرضا حنیفی از کردستان، "تا صلاه ظهر" اثر ابولقاسم مهدوی از گلستان و"مجلس مقتل خوانی اشک و خاکستر و خون" از وحید درویشی از استان گیلان به عنوان آثار برتر شناسایی و معرفی شدند.

منصور باغبان، پدرام رحمانی و رامین اصغری به عنوان اعضای هئیت داوران کار ارزیابی آثار را برعهده داشتند.

کد مطلب 633178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها