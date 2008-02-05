مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی "روایت سرخ" با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مسابقه به همت حوزه هنری آذربایجان غربی و با هدف کشف استعداد های جوان و حمایت از هنرمندان این عرصه با محوریت تئاتر عاشورایی و اتحاد ملی و انسجام اسلامی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در ارومیه برگزارشد.

در آیین پایانی این مسابقه که صبح امروز در محل حوزه هنری ارومیه ترتیب یافت با پایان مرحله بازبینی متنهای نمایشی رسیده به دبیرخانه مسابقه، سه اثر از 14 اثر رسیده به عنوان متنهای نمایشی برتر معرفی شدند.

بر اساس رای داروان نمایشنامه "سرباز شال بلند"نوشته علیرضا حنیفی از کردستان، "تا صلاه ظهر" اثر ابولقاسم مهدوی از گلستان و"مجلس مقتل خوانی اشک و خاکستر و خون" از وحید درویشی از استان گیلان به عنوان آثار برتر شناسایی و معرفی شدند.

منصور باغبان، پدرام رحمانی و رامین اصغری به عنوان اعضای هئیت داوران کار ارزیابی آثار را برعهده داشتند.