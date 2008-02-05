پرتاب موشک و دسترسی ایران به فضا آزار دهنده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ،"شون مک کورمک" روز دوشنبه مدعی شد : این مرکز از همان فناوری که در ساخت موشکهای بالستیک به کارمی رود،استفاده می کند."

وی مدعی شد:" شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر اعضای سیستم بین المللی نگرانی عمیق خود را درباره توسعه مداوم موشکهای بالستیک میان برد ودوربرد ایران ابراز کرده اند."

مک کورمک در ادامه ادعاهای خود گفت:" با تحقیق مداوم ایران درباره غنی سازی کامل اورانیوم، نگرانی جامعه بین المللی باقی می ماند. مسلما آنها به سوی توسعه یک موشک دوربرد پیش می روند."

کاخ سفید هم از پیشرفت جدید جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضایی ابراز تاسف کرده و مدعی شد که این نشان می دهد ایران خود را از جامعه بین المللی منزوی تر می کند.

پایگاه فضایی ایران روز گذشته با پرتاب کاوشگر یک مورد بهره برداری قرار گرفت. این پایگاه برای پرتاب ماهواره ‌های ایرانی در داخل کشور طراحی و ساخته شده و راکت کاوشی از جمله مقدمات اولیه پرتاب ماهواره به مدار است.



رسانه های غرب و برخی رسانه های منطقه ای همسو با آنها دریک اقدام هماهنگ تلاش کردند این پیشرفت فضایی ایران را با مطرح کردن موضوع "ایران هراسی" و مرتبط کردن آن با برنامه هسته ای صلح آمیز به نوعی مخدوش کنند و آن را خطرناک و در جهت اهداف نظامی نشان دهند.