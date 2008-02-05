فرصت تجدیدنظر برای اروپا مهیاست/ حیثیت شورای امنیت زیر سئوال رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مصاحبه اختصاصی با روزنامه لوموند چاپ فرانسه با تاکید بر اینکه دمکراسی تنها بخش کوچکی از دستاوردهای ملت ایران است، اظهار داشت: توجه به کرامت انسان، عدالت خواهی ، پاکی و مبارزه با ظلم، آرمان ها و دستاوردهای ملت ایران در سایه خداپرستی است.

رئیس جمهور رشد اقتصادی ایران را جزو رشدهای بزرگ در جهان ارزیابی کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری، توسعه عمرانی و پیشرفت علمی ایران به صورت جهشی ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به نیاز کشور ها به استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای خاطر نشان کرد: معرفی و معادل قرار دادن انرژی اتمی به عنوان بمب اتمی ظلم به بشریت است .

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ، بیشترین همکاری را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته اما از حقوق خود از جمله کمک کشورهای عضو برخوردار نبوده است ، اظهار داشت : برخی کشورهای غربی و آمریکا که با دخالت در امور سازمان های بین المللی قطعنامه علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ملت ایران صادر کرده و حیثیت شورای امنیت سازمان ملل را زیر سوال بردند، امروز در قبال این قطعنامه ها دچار مشکل شده اند .

احمدی نژاد با اشاره به اینکه قطعنامه های صادر شده مشکل صادر کنندگان قطعنامه ها است، تاکید کرد: ملت نجیب و بزرگوار ایران می تواند کمک کند تا این کشورها مشکلات خود را به دلیل صدور این قطعنامه ها حل کنند.

رئیس جمهور در ادامه مصاحبه اختصاصی با روزنامه لوموند با تاکید بر اینکه چیزی به نام اروپای مستقل وجود ندارد، گفت : امروز فرصت خوبی برای کشورهای اروپایی از جمله فرانسه بوجود آمده و وقت آن است تا در سیاست های خود تجدید نظر کنند .

احمدی نژاد با بیان اینکه کشورهای اروپایی به عنوان همسایه با کشورهای خاورمیانه می توانند در کمال دوستی زندگی کنند، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق این هدف ، برای توسعه روابط با همه کشورها از جمله فرانسه آمادگی دارد .

رئیس جمهور با اشاره به اوضاع منطقه خاورمیانه تصریح کرد : دخالت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در مسایل منطقه همواره به ایجاد درگیری میان گروه های منجر شده است .

احمدی نژاد با رد ادعای سردبیر روزنامه لوموند مبنی بر حمایت نکردن ایران از برقراری ثبات در خاورمیانه و با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از دولت برآمده از آرای مردم فلسطین حمایت می کند، اظهار داشت : متاسفانه برخی کشورهای اروپایی در تحریم و سرکوب دولت مردمی حماس در فلسطین نقش داشته و آشکارا به افکار عمومی در زمینه حمایت از آرای مردم دروغ می گویند .

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر مسئله به صورت ریشه ای حل نشود، بحران در فلسطین ادامه خواهد یافت، تاکیدکرد: کسانی که دروغ گفته و متعصبانه از اشغالگر حمایت کرده و در قبال جنایات اشغالگران سکوت کرده اند، در درازمدت ضرر می کنند .

وی با تاکید بر اینکه کشورهای غربی برای حقوق ملت فلسطین اهمیت قایل نیستند، اظهار داشت: کشورهایی که حامی اشغالگران فلسطین هستند، در لباس منجی وارد می شوند که مانع حل مشکل فلسطین است .

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شناسایی از سوی اعضای سازمان ملل به رژیم صهیونیستی مشروعیت نمی بخشد، گفت: اگر این منطق حاکم شود نظم جهانی بر هم می خورد .

احمدی نژاد با بیان اینکه هویت یک ملت باید از دل زمین بجوشد و ملت ساختگی دوام ندارد، اظهار داشت: پیوند هر ملت با ادبیات ، تاریخ و حیثیت آن سرزمین است و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران اشغالگران را در هیچ کشوری به رسمیت نمی شناسد.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به ادعای سردبیر روزنامه لوموند مبنی بر اینکه «شما چرا مخالف تشکیل یک دولت فلسطینی در اردن ، غزه و در قسمت شرقی بیت المقدس هستید ؟» تاکید کرد : چرا فکر می کنید حماس و فلسطینی ها باید این کار را بکنند؟ آیا اگر کسی فرانسه را اشغال کند و بگوید فرانسوی ها در یکی از شهرهای شمال و یکی از شهرهای جنوب این کشور دولت داشته باشند، ملت فرانسه قبول می کند؟

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه لبنان کشوری مستقل است و نباید در امور داخلی مردم این کشور دخالت کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هر برنامه ای که به حاکمیت ملی ، وحدت ملی و استقلال لبنان کمک کند، استقبال خواهد کرد .

رئیس جمهور درباره ادامه مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق نیز گفت : تا وقتی دولت عراق و آمریکا درخواست کنند، برای کمک به ملت عراق آماده مذاکره هستیم .

احمدی نژاد در ادامه روابط دو ملت ایران و افغانستان را تاریخی دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران خواهان امنیت،استقلال و اقتدار دولت افغانستان است .

وی با بیان اینکه ناامنی در افغانستان به ضرر ایران است ، اظهار داشت: نیروهای خارجی باید همه مسئولیت ها در زمینه اداره کشور و تامین امنیت را به دولت قانونی افغانستان منتقل کنند.

احمدی نژاد در ادامه مصاحبه با روزنامه لوموند با بیان اینکه اگر انتخابات آزاد و با گزینه های متعدد در آمریکا برگزار شود، مردم این کشور خواهان تغییرات گوناگون در سیاست آمریکا هستند، تاکید کرد: مردم آمریکا دوست ندارند به نام آنها در دنیا کشتار شود و به خاطر عملکرد دولتمردان آمریکا مورد نفرت باشند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تهران از دولتی که بر اساس خواست مردم، احترام متقابل و عدالت در واشنگتن فعالیت کند، استقبال خواهد کرد، گفت : اگر سیاست دولت بعدی آمریکا نیز بر اساس سلطه گری باشد، سرنوشت دولت فعلی این کشور را خواهد داشت .

وی با اشاره به اینکه دولت آمریکا در سال 1359 روابط با ایران را به طور یکطرفه قطع کرد، اظهار داشت : دولتمردان آمریکا فکر می کردند با این اقدام ایرانیان را تنبیه می کنند اما مثل همیشه اشتباه کردند و ملت ایران را نشناختند چرا که این ملت اجازه نمی دهد با او بازی شود .