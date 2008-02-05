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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

اتحادیه استانی موسسات و مراکز قرآنی خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از تشکیل اتحادیه های استانی موسسات و مراکز قرآنی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا اشرفی، صبح امروز در جمع مسئولان مراکز قرآنی خراسان جنوبی، ساماندهی فعالیتهای قرآنی مردمی و نظارت بر آن، زمینه سازی برای واگذاری تمامی امور اجرایی فعالیتهای قرآنی به ظرفیتهای مردمی و حمایت از فعالیتهای قرآنی مردمی را از جمله اهداف کلی این طرح عنوان کرد.

وی افزود: با تشکیل این اتحادیه، فعالیتهای قرآنی مردمی طی فرآیندی منظم به موسسات و مراکز قرآن مردمی واگذار می شود.

اشرفی خاطرنشان کرد: این اتحادیه علاوه بر ایجاد زمینه جذب حمایتهای مادی و معنوی و اختصاص عادلانه آنها به مراکز مردمی، باعث نظارت مستمر و مداوم بر عملکرد مراکز قرآنی مردمی نیز می شود.

سرپرست دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، اظهار داشت: با تشکیل اتحادیه استانی موسسات و مراکز قرآنی، پایگاه قانونی و اجتماعی مراکز قرآنی مردمی نیز ارتقاء می یابد.

اشرفی، نظارت مستمر و مداوم بر عملکرد مراکز قرآنی مردمی را از جمله وظایف اتحادیه استانی عنوان کرد و یادآور شد: این طرح توسط دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها به اجرا در می آید.

کد مطلب 633185

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