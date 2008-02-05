مصرف برق هر مشترک خراسانی در 30 سال گذشته دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا فخر نبوی در نشست خبری با خبرنگاران افزود : ظرفیت نصب شده تولید در استانهای خراسان در حال حاضر بالغ بر چهار هزار و شصت مگاوات است که این میزان از بهمن ماه سال 1357 تا بهمن ماه سال جاری 11 برابر شده است.

وی بر توسعه زیر ساختهای استانهای خراسان متناسب با نیاز و ظرفیت سازی در تاسیسات تولید، انتقال و توزیع تاکید کرد و اظهار داشت: جمعیت استانهای خراسان طی سالهای پس از پیروزی انقلاب 2/2 برابر و مصرف سرانه مشترکان برق نیز دو برابر شده است.

فخر نبوی تصریح کرد: در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری و حدود 98 درصد جمعیت روستایی استانهای خراسان از برق استفاده می کنند.

وی افزود: به منظور امکان تامین برق مطمئن و استاندارد، ظرفیت تاسیسات در بخش پستهای فوق توزیع 21 برابر و موجودی تاسیسات شبکه های توزیع 13 برابر شده است.

وی با اشاره به میزان بار شبکه و انرژی مصرفی در قبل از انقلاب گفت: در بهمن 1357 نیازی به استفاده از خطوط 400کیلوولت برای انتقال توان الکتریکی نبوده است ولی در حال حاضر 9 پست 400 کیلوولت و بالغ بر 1300 کیلومتر خط انتقال 400 کیلوولت وظیفه انتقال انرژی الکتریکی در محدوده عملیاتی شرکت را به عهده دارند.

فخر نبوی از رشد مصرف انرژی بعد از انقلاب خبر داد و افزود: چهار پست 400 کیلوولت در شهرستانهای مشهد، سبزوار، خلیل آباد و بیرجند و بالغ بر 800 کیلومتر خط 400 کیلو ولت برای تغذیه پست های مذکور و ارتباط مطمئن تر با شبکه سراسری در دست احداث است.

وی اظهار داشت: در سال 1357 تعداد مشترکان برق 258 زار مشترک بوده که این رقم در حال حاضر به دو میلیون و 80 هزار مشترک افزایش یافته است.

فخر نبوی تصریح کرد: تعداد روستاهای برق دار نیز از 187 روستا به چهار هزار و 901 روستا افزایش یافته است.

وی سپس بـــه فعالیتهای انجام شده در صنعت برق خراسان طی سالجاری اشاره نمود و افزود: دو واحــــد از واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان طی سالجاری تکمیل و وارد مدار شده است.

محمد رضا فخر نبوی گفت: همچنین دو واحد از نیروگاه هزار مگاواتی فردوسی نیز تکمیل و وارد مدار شده است و واحد سوم آن تا پایان دهه فجر وارد مدار خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی عملیات احداث سه واحد دیگر این نیروگاه را 88 درصد اعلام کرد و افزود: تا قبل از تابستان سال1387 تمام واحدهای این نیروگاه نیز وارد مدار خواهد شد.

فخر نبوی اظهارداشت: سرمایه ساخت این نیروگاه از بخش خصوصی تأمین شده است.

فخر نبوی تصریح کرد: احداث نیروگاه 700 مگاواتی قاین نیز در استان خراسان جنوبی در حال انجام است و بر اساس برنامه زمانبندی اولین واحد آن در زمستان 1387 وارد مدار خواهد شد.

وی در خصوص تولید و استفاده از انرژی های پاک گفت: 43 واحد توربین بادی نیروگاه بینالود با هزینه ای بالغ بر 28 میلیارد تومان خاتمه یافته و 4/28 مگاوات برق تولید می کند.

فخر نبوی از همکاری بخش خصوی در طرحهای توسعه بخش نیروگاه خبر داد و افزود: نیروگاه های 500 مگاواتی سرخس، تربت حیدریه، سبزوار و توسعه نیروگاه بادی بینالود در سالهای آینده در استانهای خراسان با سرمایه بخش خصوصی احداث خواهد شد.

وی با اشاره به بخش انتقال و توزیع نیزاظهار داشت: در سالجاری 16 پروژه با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد ریال تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

فخر نبوی تصریح کرد: پستهای 132 کیلوولت شهرک صنعتی توس، باقران در شهرستان بیرجند، نیل شهر در شهرستان تربت جام، فتح آباد در شهرستان نیشابور، امامیه در شهرستان مشهد، پست مدولار تایباد و خطوط 132 کیلوولت مربوط و همچنین خط 400 کیلوولت قاین - بیرجند در سال جاری به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور برق رسانی به چاههای کشاورزی نیز 486 کیلومتر شبکه 20 کیلوولت با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد ریال احداث شده است.