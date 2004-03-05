بيش از 50 درصد اثرات دارويي، تلقيني است

دبير انجمن داروسازان ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" اگر چه يكي از دلايل تمايل ايرانيان به داروهاي خارجي همين بعد رواني قضيه است ولي در مواردي نيز مشاهده ميشود كه برخي از پزشكان نيز به رغم آگاهي از اين مطلب با اعتقاد به كيفيت پايين داروهاي داخلي به اين امر دامن مي زنند."

دكتر سيد جمال سعيد واقفي ادامه داد:" بر اساس تحقيقي كه بر روي بيماران قلبي و عروقي صورت گرفته است ، مشخص شده كه افراد نمونه به رغم استفاده از دارو نماها تا 35 درصد درمان شده اند و مصرف موادي كه فاقد هرگونه ماده موثره دارويي بوده توانسته با واسطه تلقين وضعيت جسماني بيماران را بهبود دهد."

وي افزود:" تا كنون هيچ آماري مبني بر اثرات سوء، غير استاندارد بودن داروهاي خارجي وجود ندارد و داروها در چندين مرحله آزمايش مي شوند و اگر چه بايد اذعان كرد كه در توليد برخي از داروهاي نوين دانش توليد را نداشته و مجبوريم كه از خارج وارد كنيم كه اين مسئله در مورد داروهاي ژنريك ( تركيبي) محسوس تر است."

وي ارتقاء كيفيت داروها را در سه سال اخير با توجه به آزاد سازي نرخ ارز دارويي و شكل گيري بازار رقابت بين صنايع دارويي بسيار مطلوب خواند وافزود:" هر پزشك و متخصصي كه بويژه در سالهاي اخير از بي كيفيتي داروهاي داخلي انتقاد مي كند، فردي كاملا بي سواد است و يا مبلغ داروها و كارخانجات خارجي است."