به گزارش خبرنگار مهر، در فیلم "رویا" بیژن امکانیان، مرجان شیرمحمدی، سپیده گلچین، سپیده عنایتی، محمدرضا کرمیار، آرمیتا مرادی و ... به ایفای نقش پرداخته‌اند. به گفته مروی فیلم تا آخر بهمن‌ماه برای پخش به شبکه اول سیما تحویل داده می‌شود.

این فیلم تلویزیونی داستان زوجی جوان به نام مهرداد و فریبا را روایت می‌کند که با گذشت 10 سال از زندگی مشترک‌ همچنان عاشقانه با هم زندگی می‌کنند. آنها جشنی کوچک به مناسبت دهمین سالگرد ازدواج‌ خود برگزار و از اقوام و دوستان نزدیک برای حضور در این مراسم دعوت می‌کنند، اما اتفاقی ساده باعث می‌شود ...

مروی پیش از فیلم تلویزیونی "زیارت" را تهیه کرده است. از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "رویا" می‌توان به محمدحجت ذیجودی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، ناصر محمودکلایه مدیر تصویربرداری، مجید رحمان‌نیا نورپرداز، خسرو کیوانمهر صدابردار، آنیتا جواهرچی طراح صحنه و لباس، حسین غضنفری تدوینگر و محسن بابایی طراح گریم اشاره کرد.