وامهای دانشجویی ثابت می ماند؛ ظرفیتهای دانشجویی افزایش می یابد

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وام های دانشجویی و سطح زندگی دانشجویی

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عدم افزایش وام های دانشجویی در بودجه 87

دکتر محمد حسن صادقی - معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نشستی خبری گفت: "دولت همانند سال جاری برای سال آینده نیز 120 میلیارد تومان وام دانشجویی در نظر گرفته است."

به این ترتیب اعتباری که برای وام های دانشجویی برای سال آتی در نظر گرفته شده است، با وجود رشد سالیانه پذیرش دانشجو و افزایش تورم هیچ ارتقایی نسبت به سال جاری پیدا نکرده است.

گفتگو

هزینه های زندگی دانشجویی با کار دانشجویی یا کار جنبی در کنار وام دانشجویی با دست مایه قناعت تامین می شود.

نمایندگان صنفی دانشجویان در گفتگو با مهر انتقادات خود نسبت به عدم افزایش اعتبار وام های دانشجویی را اعلام کردند. نعیمه ایزدپناه - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) گفت: دانشجویانی که از شهرستان می آیند به طور مشخص یک سری هزینه های ضروری مازاد بر دانشجویان بومی دارند و عدم افزایش وام های دانشجویی برای این دانشجویان معضلی جدی‌تری است.

وی افزود: زندگی خوابگاهی یک سری هزینه هایی به دانشجوی غیر بومی تحمیل می کند و بخشی از هزینه ها نیز مربوط به تهیه لوازمی است که نیاز اصلی دانشجو است. در کنار همه این هزینه ها مسئله تورم نیز جای بحث دارد. حداقل اگر میزان وام های دانشجویی برای ارتقای زندگی دانشجویی افزایش نمی یابد همگام با تورم افزایش ناچیزی داشته باشد.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) خاطرنشان کرد: یک سری از دانشجویانی از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. کمبود وام کمک هزینه برای این دسته از دانشجویان یک معضل است و تامین آن برای آنها یک ضرورت است. ضمن اینکه معمولا وامهای دانشجویی در پایان ترم و زمانی که یک دوره از زندگی دانشجویی گذشته است به دانشجو پرداخت می شود.

نعیمه ایزدپناه از دانشجویانی خبر داد که با مشکل مالی برای بازگشت به خانه و شهر خود مواجهند و گفت: دانشجویانی که مشکل مالی دارند بیشتر سعی می کنند تا با کار دانشجویی یا کارهای جنبی در کنار درس خواندن زندگی دانشجویی را بگذرانند. کار دانشجویی یا کار جنبی در کنار وام دانشجویی با دست مایه قناعت و صرفه جویی می تواند هزینه های زندگی دانشجویی را تامین کند.

نماینده صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) افزایش اعتبار وام ها برای ارتقای سطح زندگی دانشجویان شد.

پریزاد فرامرزی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اراک نیز در این باره گفت: دانشجویی داریم که هزینه رفت و آمدش به شهر و خانه اش 20 هزار تومان می شود، به همین جهت در 4 ماهی که یک ترم تحصیلی به طول می انجامد در خوابگاه می‌ماند و به خانه نمی رود.

تحلیل

بسیاری از دانش آموختگان زندگی دانشجویی را یکی از خاطره آمیزترین دوران زندگی خود می دانند. تاکنون با عبارت "زندگی دانشجویی" بسیار برخورد کرده ایم. معمولا آنچه که توسط جامعه ادا می شود حاکی از این است که همواره آنچه از زندگی دانشجویی انتظار می رود، شهره بودن به سادگی و حداقل‌ها است.

به گفته نمایندگان صنفی دانشجویان و مسئولان برخی دانشگاهها، دانشجویانی وجود دارند که حتی امکان تامین هزینه ژتون غذای خود را ندارند البته عنوان می شود که از محلی به تامین حداقل ها برای زندگی این دانشجویان پرداخته می شود.

ارتقای زندگی دانشجویی از قدیمی ترین خواسته های ابتدایی دانشجویان است. حتی دانشجویان یک دانشگاه از خدمات رفاهی مشابه بهره مند نیستند، به عنوان مثال برخی در خوابگاههای ملکی و برخی در خوابگاههای خودگردان با هزینه های متفاوت و کیفیت های نه چندان متفاوت ساکن هستند. از بحث های اسکان که بگذریم به هزینه های روزمره زندگی خوابگاهی می رسیم.

پاسخ وزارت علوم

معاون دانشجویی وزیر علوم در مورد وضعیت خوابگاهها و وامهای دانشجویی نیز به مهر گفت: با توجه به بودجه خوبی که از سوی دولت به امر خوابگاه سازی اختصاص یافته است ساخت یک خوابگاه در هر دانشگاه در سال آینده محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد : با توجه به تخصیص یکصد میلیارد تومان بودجه برای ساخت خوابگاه های دانشجویی انشاءالله در سال آینده در تمام دانشگاه‌ها حداقل یک خوابگاه ساخته می شود و به طور جدی این مسئله را پیگیری می کنیم.

دکتر ملاباشی با دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ایجاد خوابگاه ها افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش مشارکت بخش خصوصی در اجرای برخی پروژه ها به دلیل محدودیت اعتبارات دولتی است که از آن جمله می توان به ایجاد رستوران های آزاد دانشجویی در چند دانشگاه با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد.

وی در مورد وامهای دانشجویی نیز به تسریع در پرداخت وام های دانشجویی اشاره کرد و گفت: با تمهیداتی که صورت گرفته پرداخت وام های ضروری به دانشجویان از جمله وام ازدواج، مسکن با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت به طوری که این وام ها تا آخر آبان و حداکثر اوایل آذرماه پرداخت خواهد شد این در حالی بوده که در سال های قبل پرداخت این وام ها حتی در اوایل نیمسال بعدی نیز انجام می شد.

دکتر ملاباشی همچنین در خصوص پرداخت وام های شهریه به دانشجویان نیز گفت: وزارت علوم هیچ محدودیتی در پرداخت وام های شهریه به دانشجویان ندارد.