سکوت آمریکا در برابر حمایت کشورهای عربی از تروریسم در عراق

روز 12 بهمن، تروریستهای تکفیری با سوء استفاده از دو زنی که دارای اختلالات عقلی بودند؛ جنایت هولناکی را در بازاری در بغداد مرتکب شدند که بر اثر آن دست کم، 98 نفر کشته و 208 تن دیگر زخمی شدند. در پی این حادثه هولناک که اوج وحشی گری تروریستها را نشان داد نخست وزیر عراق بر مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید کرد.

چندی پیش یک رسانه عراقی از روابط استراتژیک حکومت یمن با بعثیها پرده برداشت و تاکید کرد یمن به همراه عربستان از کشورهای اصلی صادر کننده تروریست به عراق به شمار می رود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در این باره نوشت که 60 درصد از جنگجویان خارجی حاضر در عراق متعلق به کشورهایی هستند که این کشورها از متحدان اصلی آمریکا محسوب می شوند.

این روزنامه افزود: به گفته مقامهای بلند پایه ارتش آمریکا 60 درصد از افراد خارجی حاضر در عراق که به بهانه مبارزه با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا وارد عراق شده اند از اتباع کشورهای عربستان سعودی و لیبی هستند که از متحدان اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم به شمار می روند.

مقامهای نظامی و سیاسی آمریکا در مناسبتهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و سهل انگاری خود در برقراری امنیت برای ملت عراق، ایران را به دخالت در نا آرامیها وخشونتهای این کشور متهم می کنند، اما تا کنون هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات واهی و بی اساس ارائه نکرده اند و هرگز علیه برخی کشورهای عربی که بر اساس شواهد و مدارک اکثر عاملان عملیاتهای انتحاری و تروریستی از این کشورها وارد عراق می شوند اظهارنظر نمی کنند.

نزار حیدر رئیس مرکز اطلاع رسانی عراق در واشنگتن در گفتگوی تلفنی با مهر در این باره گفت : متاسفانه با وجود آنکه حتی مسئولان آمریکایی و رسانه های گروهی آمریکا هم به چنین مسئله ای اذعان دارند و بارها اعلام کرده اند کشورهایی همچون عربستان، امارات متحده عربی، قطر، اردن ومصر از تروریستها در عراق حمایت می کنند، اما هیچ اقدام عملی در فشار بر این کشورها برای توقف حمایتهای مالی وفکری به این گروه های تروریستی انجام نمی دهند.

وی درباره مهمترین دستورکار دورچهارم گفتگوها میان ایران و آمریکا که قرار است درباره عراق برگزار شود، تاکید کرد : باید گفت که مسئله برقراری امنیت درعراق همچنان دغدغه اصلی است وبار دیگر نحوه امن کردن عراق دستورکار اصلی این نشست خواهد بود.

نزار درباره نقش ایران دراین زمینه گفت : ایران نقش بسیار مثبتی را در برقراری امنیت درعراق ایفا کرده و توانسته است به ملت عراق در حفظ امنیت وثبات کشورشان، کمکهای فراوانی ارائه کند.

این تحلیلگرعراقی خاطر نشان کرد: کمک تهران به ملت عراق سبب شده است تا برخی از سودجویان تبلیغاتی اینگونه وانمود کنند که موفقیت نقش ایران در بهبود وضعیت امنیتی عراق به این دلیل بوده است که ایران درناامنی عراق نقش داشته است، اما در واقع ایران توانست از طریق در اختیارگذاردن تجارب گسترده اش در زمینه مبارزه با تروریسم به دولت و ملت عراق، در بهبود بخشیدن به شرایط امنیتی آنها کمک کند.

نزار حیدر گفت : آمریکا علاوه بر اینکه هیچ فشاری بر کشورهای اصلی حامی تروریسم وارد نمی کند؛ خود باب گفتگو را با گروه های تروریستی باز کرده است مسئله ای که نه تنها جایگاه دولت عراق را در مبارزه با این گروه ها متزلزل می کند، بلکه سطح باج خواهی گروه های مذکور را هم افزایش می دهد.