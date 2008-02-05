ازسرگیری تلاشهای عمرو موسی برای حل بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،علی حمدان تصریح کرد: عمرو موسی در تماس تلفنی با نبیه بری اعلام کرده است که برای تکمیل مذاکرات خود با مقامهای لبنانی درباره طرح کاری اتحادیه عرب و با هدف از بین بردن خلاء ریاست جمهوری در لبنان وارد بیروت خواهد شد.

لازم به ذکر است اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشوربه عنوان رئیس جمهورو تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح، دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.

در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.

مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

انتخاب رئیس جمهوری لبنان تاکنون 13 بار به تعویق افتاده و به 22 بهمن موکول شده است.