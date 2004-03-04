تحريم هشتمين دو سالانه سفال و سراميك ايران

ظرف سفالي اثر فريده تطهيري مقدم از تحريم كنندگان هشتمين دوسالانه سفال و سراميك ايران

به گزارش خبرگزاري مهر 51 نفر از برگزيدگان و برندگان دوره هاي پيشين دوسالانه سفال و سراميك ايران با ارسال نامه اي نسبت به شيوه برپايي ، سياست هاي اجرايي و نحوه انتخاب آثار و داوري نهايي دو سالانه سفال و سراميك ايران اعتراض كردند .

اين هنرمندان در متن نامه خود خواستار مشاركت بيشتر و بهتر هنرمندان سفال گر در مراحل گوناگون برپايي و اجراي اين دوسالانه شده وتاكيد كردند : بديهي است حق ايشان ( هنرمندان سفال و سراميك ) است كه در نحوه و شكل و سياست برپايي دو سالانه سفال و سراميك مداخله و اعمال نظر كنند .

در بخشي از اين اعتراض نامه آورده شده است : در صورت عدم تغيير ( رويه برگزاري اين دو سالانه ) امضا كنندگان ذيل از حضور دردوسالانه خود داري خواهند كرد . رونوشت اين اعتراض نامه براي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي احمد مسجد جامعي و معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مرتضي كاظمي ارسال شده است .

به دنبال توجه نكردن دبير دوسالانه و مسؤولان مركز هنرهاي تجسمي به عنوان متولي برگزاري به اعتراض ياد شده ، هنرمندان امضا كننده اين نامه با ارسال يك نامه سرگشاده به دفتر خبرگزاري مهر اعلام كردند با توجه به شرايط حاضر تصميم خود را مبني بر عدم شركت در اين دوسالانه قطعي كرده اند و اين دوسالانه را تحريم مي كنند .

امضاكنندگان اين دوسالانه عبارتند از : فخري گلستان ، مهدي حيدري ، بهزاد اژدري ، مسعود نظري ، ثريا كياني ، نغمه بهار گيلاني ، سيد كيوان فخري ، ساناز تقي زاده ، پروين حيدري نسب ، مجيد فدائيان ، منصور پورسنگري ، زهرا رسول زاده ، هايده صدفي ، علي واثق ملكي ، بهروز اژدري ، حسين صداقت ، زهرا قرباني ، زهر ه غريب ، آذر چهر آل بويه ، خديجه تنها ، كيانوش معتقدي ، علي رهنما ، منيژه آرمين ، مهدي علوي ، حميد عليشاه ، علي عليشاه ، رضا نوري ، محمود فرجي ، سميه نوروزي ، مليحه رضائيان ، مهندس ابولفضلي ، فرتاش فريبرز ، ناهيد ساده ، فريده تطهيري مقدم ، ندا درزي ، مريم سالور ، روح انگيز نعمتي ، جعفر نجيبي ، مرضيه قره داغي ، مهران نظري ، فاطمه داور زني ، امير محمد نژاد ، افسانه مطلبي ، كتايون مقدم ، لادن هوشنگي ، رضوان مسئله دان ، حسين بي طرف ، يد اله شكري علي صادقي ، عبد اله مهري و همچنين انجمن سراميك شاهرود .