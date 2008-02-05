بازدیداز روند احداث استادیوم 20 هزار نفری بندر عباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این پروژه که با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان در نیمه اول سال 87 به بهره برداری خواهد رسید تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

با بهره برداری کامل از این پروژه نیاز هرمزگان در حوزه ورزش فوتبال تا حدود وسیعی مرتفع شده و تیمهای دسته اولی شهرداری بندر عباس دسته دومی فولاد هرمزگان و دسته سومی تربیت بندر عباس دارای زمین اختصاصی و استاندارد به منظور تمرنیات و میزبانی مسابقات لیگ های سه گانه خواهد بود.

بر این اساس با موافقت ویژه ریاست سازمان تربیت بدنی کشور بودجه ویژه ای نیز از محل اعتبارات ملی برای اتمام هر چه سریعتر پروژه درنظر گرفته شده است که در صورت نیاز به روند اجرایی این پروژه اضافه خواهد شد.