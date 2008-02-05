تنظیم بازار شب عید با میوه های وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، هرسال همزمان با شروع سال جدید، مردم تهران و سایر نقاط کشور با افزایش سرسام آور قیمت انواع میوه مواجه هستند که علیرغم افزایش تکراری و غیرمعقول این اقلام در آستانه هر سال نو، مسئولان تنها راهکار را کاهش یا حذف تعرفه میوه می دانند تا با این کار بتوانند به تنظیم بازار بپردازند در حالیکه این تنها راه مقابله با چنین بحرانی نیست.

امسال نیز همانند سنوات قبل وزارت بازرگانی برای تامین میوه شب عید و جلوگیری از گرانی ها راهکار اصلی را حذف سود بازرگانی و دریافت عوارض ورودی 4 درصدی از واردکنندگان میوه دانست و از 15 بهمن ماه تعرفه واردات میوه را به صفر رسانده است.

اگرچه به زعم مسئولان وزارت بازرگانی در سالجاری با استفاده از مکانیزمهای خاص و با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، بیش از هر سال نسبت به تامین میوه های مربوط به شب عید اقدام شده و این اقدام عمدتا شامل کالاهای خرید شده توسط مباشران این وزارتخانه در داخل کشور است، امید می رود که گرانی پای خود را به برنامه ریزی های مسئولان این وزاتخانه باز نکرده و بازاری آرام و منطقی برای کشور رقم خورد.

بر این اساس مسئولان این وزارتخانه عنوان می کنند که با پیش بینی و تعریف شبکه توزیع مناسب در سطح کشور که توسط سازمانهای بازرگانی استانهای کشور صورت گرفته امسال تنظیم بازار خوبی را برای میوه در سطح کشور شاهد خواهیم بود.

در این راستا محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی به خبرنگار مهر می گوید: بازار شب عید امسال نظیر سال گذشته با اجرای طرح ویژه ای با همکاری اصناف تنظیم می شود و نگرانی در خصوص کمبود میوه یا افزایش قیمتها وجود ندارد؛ این درحالی است که مقرر شده توزیع اقلام مصرفی مردم به اندازه کافی توسط واحدهای صنفی صورت گیرد.

وی افزود: این طرح ویژه در حال برنامه ریزی است که امید می رود بتوان با اجرای آن با همکاری نزدیک وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور بازاری متعادل را برای میوه در آستانه شب عید رقم زد.

این درحالی است که این وزارتخانه باید فکری نیز به حال تامین میوه مردم در ایام قبل از شب عید از جمله روزهای جاری می نمود که مرکبات یخ زده با قیمتهای نه چندان مناسب میان مردم توزیع می شود و در حقیقت مردم پول خود را به جوی آب می ریزند.

از سوی دیگر به گفته مسئولان اجرایی، حجم میوه های سرمازده در مقابل افزایش تولیدی که امسال برای میوه در باغات کشور صورت گرفته، ناچیز است و کمترین تاثیر را بر روی بازار میوه می گذارد در حالی که بازار چیز دیگری می گوید.

به هرحال اگرچه تجربیات تلخی برای مردم در زمینه تامین میوه شب عید وجود دارد اما امید می رود که امسال نیز همانند سنوات گذشته این گرانی شادی شب عید را به کام عامه مردم تلخ نکند و مسئولان با درایت و برنامه ریزی خود بتوانند بازاری متعادل و منطقی را برای مردم فراهم آورند.