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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

سالانه 140 میلیارد متر مکعب از آبهای زیر زمینی کشور هدر می رود

سالانه 140 میلیارد متر مکعب از آبهای زیر زمینی کشور هدر می رود

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استاندار کرمان گفت: بر اثر برداشت غیر اصولی آب سالانه 140 میلیارد متر مکعب از آبهای زیر زمینی در کشور به هدر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رئوفی نژاد در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای سازمان جهاد کشاورزی در کرمان گفت: استان کرمان یکی از قطبهای کشاورزی کشور به خصوص در بخش باغات به حساب می رود.

رئوفی نژاد تصریح کرد: بخش کشاورزی در استان کرمان تاثیر گذارترین بخش اقتصادی استان است و باید با مدیریت صحیح و علمی در جهت رشد آن تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: خشکسالی در چند سال گذشته در استان کرمان به کشاورزی خسارات زیادی وارد کرده است و علاوه بر آن به دلیل برداشت غیر اصولی آبهای زیر زمینی سالانه در استان کرمان یک میلیارد متر مکعب آب هدر می رود.

استاندار کرمان گفت: برای ساماندهی وضعیت برداشت آب در دراز مدت در استان به 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: مناطق جنوبی استان کرمان به دلیل حاصلخیزی خاک یکی از قطبهای تولید مرکبات و دیگر محصولات کشاورزی و جالیزی در کشور محسوب می شود که برای توسعه بخش کشاورزی در این منطقه توسعه فرودگاه جیرفت و احداث گمرک و پایانه صادرات الزامی است.

کد مطلب 633216

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