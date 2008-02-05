معاون رئیس جمهور در گفتگو با مهر خبر داد: اخطار معاون رئیس جمهور به دستگاهها در اجرای قانون پژوهش و فناوری

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اجرای بند واو تبصره 9 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که امر تخصیص اعتبارات را بر عهده دارد درخواست کرد، یک درصد سهم دستگاهها را مشخص و به ما اعلام کند. گزارش این اعتبارات از معاونت برنامه ریزی دریافت و به دستگاهها نیز ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه مقدار از یک درصد توسط دستگاههای اجرایی صرف پژوهش شده است، اظهار داشت: این موضوع پس از صرف بودجه ها و در اوایل سال آینده مشخص می شود و در حال حاضر نیز بر اجرای این قانون نظارت وجود دارد و مبالغ آنها تفکیک و به دستگاهها ابلاغ شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بسیاری از دستگاهها نیز برنامه خاصی را برای هزینه این اعتبار تدوین کردند و به اطلاع معاونت تفریق بودجه علمی نیز رساندند و ضوابطی را نیز در نظر گرفتند اما آمار پس از اینکه هزینه ها انجام شد ارائه می شود. معاونت علمی فرمهایی را در نیمه اسفندماه ارائه می کند و پس از پایان سال نیز گزارش نهایی درمورد هزینه اعتبارات دستگاههای اجرایی در بخش تحقیقات دریافت می شود.

وی در مورد تبعات اجرای بند واو تبصره 9 ( اختصاص 1 در صد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش) گفت: دولت در لایحه بودجه اعتبارات خوبی را برای پژوهش دیده که این اعتبارات مطابق برنامه ای بر اساس لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد شده است. این اعتبارات باید در اختیار دستگاهها و مراکز مختلف برای پژوهشی قرار گیرد. دستگاهی که به نحو بهتری اعتبارات خود را صرف پژوهش کرده باشد به طور قطع در سال آینده از این منابع بیشتر می توانند استفاده کنند.

معاون علمی ریاست جمهوری در خصوص عدم اجرای این قانون افزود: در غیراین صورت عدم اجرای این بند غیرقانونی محسوب می شود و تبعات آن در دولت تفریق بودجه است از این رو عمل نکردن به این بخش از بودجه نیز مانند سایر بخشها باعث تفریق بودجه می شود.

وی تأکید کرد: در صورتی که کمترین میزان بودجه خلاف آئین نامه های دولت هزینه شود، تبعات خاص خود را دارد. مدیران دستگاههای اجرایی متوجه باشند که عمل نکردن به بند واو تبصره 9 نیز مشمول تبعات عمل نکردن به سایر اعتبارات است و نمی توانند از بودجه هایی که به پژوهش مربوط می شود، صرف سایر بخشها کنند.

واعظ زاده در مورد تکلیف دستگاههای اجرایی در اختصاص اعتبارات به پژوهش در سال آینده به مهر گفت: مطابق برنامه اساسی که برای اولین بار در سال آینده اجرا می شود، این یک درصد برای سال 87 از ابتدا به وسیله دولت از اعتبارات هزینه ای کسر شده و به پژوهش اختصاص یافته است. این برنامه در قانون برنامه پنجم و بخشی از نقشه جامع علمی نیز اجرایی می شود.

وی افزود: برای سال آینده بند واو تبدیل به یک برنامه و به مجلس تقدیم شده و از ابتدای سال مشخص است که چه میزان به پژوهش اختصاص یابد.

معاون علمی اضافه کرد: بخشی از این یک درصد مربوط به شرکتها و بانکهای دولتی است که با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه اختیاراتی از مجلس درخواست کرده که در صورت تصویب می تواند مکانیزمی را برای اجرایی کردن یک درصد شرکتها و بانکها نیز به وجود آورد.