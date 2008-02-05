موشی که سرما می خورد ایجاد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان شورای پزشکی تحقیقات انگلیس که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچرپزشکی" منتشر کرده اند، موشهایی ایجاد کردند که می توانند سرما بخورند.

تاکنون اعتقاد بر این بود که سرماخوردگی تنها به حیوانات رسته نخستیها (خانواده میمونها و انسان) آسیب می رساند به همین علت ایجاد این موش اصلاح ژنتیکی شده که توانایی ابتلا به سرماخوردگی را دارد، از دید جامعه علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در حقیقت این موش می تواند در تحقیقات مربوط به بیماریهای سرماخوردگی، آسم و برونشیت مزمن به دانشمندان کمک کند. برونشیت مزمن پنجمین عامل مرگ در دنیا به شمار می رود.

براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان انگلیسی با تغییر ژنهایی از موشها، غشای داخلی دستگاه تنفسی آنها را برای تولید یک گیرنده پروتئینی انسانی با عنوان ICAM-1 آماده کردند. ویروسهای سرماخوردگی از این گیرنده پروتئینی برای آلوده کردن سلولها استفاده می کنند.

در این خصوص پروفسور سباستین جانسون سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "ما با اصلاح ژنهای موش موفق شدیم گیرنده های موش را شبیه به گیرنده های انسان کنیم. این بدان معنی است که ویروس می تواند سلولهای موشهای اصلاح ژنتیکی شده را آلوده کند. در حقیقت ما کشف کردیم که موشها چون این نوع گیرنده را ندارند به سرماخوردگی مبتلا نمی شوند."