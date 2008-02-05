استقلال کوزوو در فوریه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایتارتاس به نقل از رسانه های کوزوو اعلام کرد : رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس کوزوو شب گذشته همگی بر این نکته تاکید کردند که در ماه جاری میلادی استقلال این منطقه اعلام می شود.

در همین رابطه "ژاکوپ کراسنیگی" رئیس مجلس کوزوو گفت : پارلمان کوزوو استقلال این منطقه را با همکاری و هماهنگی آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا و همچنین سازمانهای بین المللی حاضر در کوزوو، اعلام می کند.

بر اساس این گزارش، با پیروزی "بوریس تادیچ" در انتخابات ریاست جمهوری صربستان، مسیر برای استقلال کوزوو هموارتر شد.

به گزارش مهر، پس از شکست گفتگوهای کوزوو و صربستان، این منطقه اعلام کرده است به طور یکجانبه استقلال خود را اعلام خواهد کرد؛ درخواستی که مورد حمایت آمریکاست، اما روسیه اعلام کرده هرگونه استقلالی را درشورای امنیت وتوخواهد کرد.

کوزوو از سال 1999 به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد، اما هنوز برای این منطقه راه حلی پیدا نشده است.

منابع سیاسی در کوزوو اعلام کرده اند که این منطقه ممکن است تا 10 روز دیگر استقلال خود از صربستان را به طور یکجانبه اعلام کند.

این در حالی است که در برخی مواقع سخن از امکان وقوع عملیاتهای نظامی در بالکان در صورت به استقلال رسیدن کوزوو به گوش می رسد؛ شدت نگرانی در این باره به حدی است که حتی ترکیه هم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و درباه امکان آغاز ناآرامی در بالکان هشدار داده است.