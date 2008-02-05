به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه آمده است: ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس به اطلاع همشهریان گرامی می رساند جهت تسهیل حضور مسافران محترم در مراسم میهمانی لاله ها در روز پنجشنبه مورخ 18/11/86 از ساعت 6/11 الی 30/18 کلیه قطارهای خط یک متروی تهران به ایستگاه حرم مطهر اعزام خواهند شد.

کد مطلب 633233