آمریکا مسئول به بن بست رسیدن تمام طرحها برای حل بحران لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی درگفتگو با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان درباره آخرین تحولات لبنان به ویژه حوادث "مارمیخائیل" بحث و تبادل نظر کرد.

یکشنبه هفتم بهمن ماه درپی تظاهرات اعتراض آمیز ساکنان جنوب بیروت به وضع معیشتی نامناسب به ویژه قطع مکرر جریان برق،افراد ناشناس از فراز ساختمانهای مجاور به سوی مردم معترض درمنطقه "عین الرمانه" تیراندازی کردند که به کشته و زخمی شدن گروهی منجر شد .

علامه محمد حسین فضل الله که ازمراجع تقلید شیعیان لبنان نیزبه شمارمی رود، بر ضرورت اینکه باید زمینه برای تحقیقات درباره حوادث اخیر لبنان بدون دخالتهای سیاسی و غیرسیاسی فراهم شود، تاکید کرد.

دراین تماس تلفنی همچنین به طرح عربی برای حل بحران لبنان نیز اشاراتی شد و علامه فضل الله بر وجود موانع خارجی و مشکلات داخلی دربرابر این طرح تاکید کرد.

وی درادامه خاطرنشان کرد: دولت آمریکا مسئول به بن بست رسیدن همه درها در برابر این طرح است .هرچند که درسخنرانی های سیاسی مقامهای آمریکایی عکس این موضوع نشان داده می شود.

این عالم برجسته لبنانی درگفتگویی تلفنی با میشل سلیمان رئیس ارتش لبنان با محکوم کردن حملات اخیری که به ارتش شد، تاکید کرد: این حوادث فقط به ارتش ضرر نمی رساند، بلکه همه ملت به دنبال هدف قرارگرفتن امنیت و ثبات داخلی متضر خواهند شد.

وی درادامه بر به پایان رسیدن تحقیقات حوادث "مارمخائیل" ومجازات عاملان آن تاکید کرد و گفت: در صورت تکمیل تحقیقات از تلاش کسانی که می خواهند به اوضاع داخلی لبنان صدمه برسانند، جلوگیری می شود.