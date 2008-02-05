کمک به آزادی 238 زندانی نیازمند واجد شرایط از سوی کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد امام خمینی (ره) با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد: در تقارن این ایام الله با ماه محرم، زمینه آزادی 238 زندانی واجد شرایط ستاد دیات کمیته امداد امام خمینی (ره) فراهم گردید.

این اقدام خداپسندانه به همت کمیته امداد و مساعدت دولت کریمه و با بهره گیری از کمکهای مردم خیر و نیکوکار کشورمان با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال انجام گردیده است.

گفتنی است تاکنون بیش از 18 هزار زندانی نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تخصیص کمک از سوی دولت خدمتگزار و بانیان خیر از زندان آزاد گردیده اند.